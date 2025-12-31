De alcalde a presidente: Nasry Asfura marca un hito en la historia de Honduras

Para los simpatizantes del Partido Nacional, Asfura demostró como edil del Distrito Central que con trabajo se podían cambiar las cosas y que ahora lo hará en todo el país desde el Ejecutivo

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 11:28
De alcalde a presidente: Nasry Asfura marca un hito en la historia de Honduras

Nasry Asfura ganó la reñida contienda electoral. La gente lo conoció como alcalde del Distrito Central.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ya había tenido diputados que se convirtieron en presidentes, pero nunca, al menos hasta noviembre de 2025, un alcalde había llegado al Ejecutivo.

Nasry "Tito" Asfura Zablah, un hombre de vestimenta sencilla y caminar apresurado, fue el primero en lograrlo, marcando un hito en la historia democrática de Honduras. Su gestión iniciará en 2026 y culminará en 2030.

"Papi a la orden", como también es conocido, fue diputados por Francisco Morazán (entre 2010 y 2014), luego se convirtió en alcalde del Distrito Central, donde está la capital hondureña, por dos periodos.

Su primera administración inició en 2014 y terminó en 2018, pero ganó reelección, liderando la comuna capitalina por cuatro años más (hasta enero de 2022).

Asfura se caracterizó por una frase que aplicó durante su gestión: "Trabajo, trabajo y más trabajo". Construyó puentes y rotondas, reparó calles, realizó obras sociales, limpió la capital y administró la comuna.

No tiene una licenciatura o un título que lo avale como ingeniero, pero si una larga trayectoria como empresario de la construcción.

“Papi es un hombre que cuando se le plantea alguna necesidad o proyecto dice ‘si puedo o no puedo, con esto cuente’. Un hombre bien transparente en las cosas que hace que si él puede apoyar él dice sí y si no puede, no da esperanza para no engañar”, comentó Mercedes Saravia, dirigente del Partido Nacional.

Su gestión alcanzó tal nivel de reconocimiento que incluso sus críticos no pudieron ignorarla. Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, llegó a afirmar públicamente que Asfura había sido “el mejor alcalde que ha tenido la capital en los últimos 100 años”.

Precisamente ese perfil fue el que lo llevó a participar en las elecciones primarias de 2021 como precandidato a la presidencia, logrando convertirse en el representante del Partido Nacional de cara a las generales de ese mismo año. Los resultados no fueron favorables para él, ya que Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), ganó la contienda.

En marzo de 2025, nuevamente participó en las elecciones primarias como uno de los aspirantes del partido de la estrella solitaria. Con el 75.84% de votos ganó la contienda, mientras que sus contrincantes Ana García sumó 21.31% de los votos, Jorge Zelaya 1.91% y Roberto Martínez 0.92%.

En el proceso general se enfrentó a la candidata de Libre, Rixi Moncada; al liberal Salvador Nasralla; al representante del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila y a Mario Rivera, de la Democracia Cristian (a último momento se unió al Partido Liberal).

Asfura ganó con 1,481,414 votos, en una reñida contienda con Nasralla, quien sacó 1,455,076 votos.

Para muchos nacionalistas, la humildad de Papi a la orden, así como su arduo trabajo fue lo que le permitió convertirse en presidente.

Para muchos nacionalistas, la humildad de "Papi a la orden", así como su arduo trabajo fue lo que le permitió convertirse en presidente.

 (Foto: El Heraldo)

Diputados y alcaldes

Desde Nora de Melgar hasta Ricardo Álvarez, el país ha visto a varios políticos que fueron alcaldes del Distrito Central y que luego buscaron la presidencia; sin embargo, nunca lograron ser candidatos.

En otros casos, como el de Juan Orlando Hernández (indultado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico), primero fue diputado del Congreso Nacional y luego dio un salto al Ejecutivo hasta convertirse en presidente de Honduras por dos periodos consecutivos.

Otros exparlamentarios, como Jorge Cálix, Marlene Alvarenga y Carlos Gabriel Kattán Salem también han buscado la presidencia de Honduras, aunque solo han obtenido la precandidatura.

Salvador Nasralla estuvo más cerca del Ejecutivo, pues una alianza con Libertad y Refundación llevó a Castro a la presidencia, mientras que él quedó como designado presidencial. Renunció al cargo por diferencias políticas, luego se unió al Partido Liberal por el que buscó convertirse en el máximo líder de Honduras.​​​

En el caso de la fallecida Nora de Melgar, una política conservadora del Partido Nacional, fue alcaldesa del Distrito Central entre 1990 y 1994. Posteriormente aspiró a la presidencia de Honduras. No logró la candidatura.

Lo mismo pasó con Ricardo Álvarez, también del Partido Nacional. Primero fue ministro secretario privado de la Presidencia entre 2002 y 2004. Luego aspiró a la Alcaldía del Distrito Central, que gestionó en dos períodos (2006-2010 y 2010-2014).

Al finalizar su gestión, Asfura se convirtió en su sucesor, dejando un legado en la comuna, pero también entre los capitalinos.

"Creo que la humildad de él es lo más valioso que tiene, lo hemos visto quebrarse por situaciones vulnerables, pero al mismo tiempo resolverlas", comentó Rossy Rouse, miembro de las bases más longevas del Partido Nacional.

Juan Diego Zelaya, quien en este proceso electoral ganó la alcaldía del Distrito Central, dijo estar ansioso por empezar a trabajar con "Papi a la orden", ya que es un presidente-alcalde.

"Mis prioridades han sido claras desde el inicio como seguridad, empleo, oportunidades, simplificación de trámite, la gestión del caos vial en la capital, la temática del agua, la recuperación de espacios públicos", justo como lo hizo el exedil durante su gestión.

"Papi siempre lo ha dicho que, así como se hizo los cambios en la capital, con un buen equipo lo hará a nivel nacional con un buen equipo que facilite las cosas y que ejecute, administre bien las cosas para que se vea los resultados en todos los problemas que hay que resolver", puntualizó.



Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más