De alcalde a presidente: Nasry Asfura marca un hito en la historia de Honduras

Desde<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/muere-nora-melgar-candidata-presidencia-honduras-partido-nacional-BQEH1496373" target="_blank"> Nora de Melgar </a>hasta Ricardo Álvarez, el país ha visto a varios políticos que fueron<b> alcaldes del Distrito Central</b> y que luego buscaron la presidencia; sin embargo, nunca lograron ser candidatos.En otros casos, como el de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/juez-natural-emite-orden-captura-contra-expresidente-juan-orlando-hernandez-johel-zelaya-BL28541220" target="_blank"> Juan Orlando Hernández </a>(indultado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico), primero fue diputado del Congreso Nacional y luego dio un salto al Ejecutivo hasta convertirse en presidente de Honduras por dos periodos consecutivos.Otros exparlamentarios, como <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/jorge-calix-polemico-precandidato-presidencial-partido-liberal-seguridad-estilo-bukele-KO23964907" target="_blank">Jorge Cálix</a>, Marlene Alvarenga y Carlos Gabriel Kattán Salem también han buscado la presidencia de Honduras, aunque solo han obtenido la precandidatura.Salvador Nasralla estuvo más cerca del Ejecutivo, pues una alianza con Libertad y Refundación llevó a Castro a la presidencia, mientras que él quedó como designado presidencial. Renunció al cargo por diferencias políticas, luego se unió al Partido Liberal por el que buscó convertirse en el máximo líder de Honduras.En el caso de la fallecida <b>Nora de Melgar, </b>una política conservadora del Partido Nacional, fue alcaldesa del Distrito Central entre 1990 y 1994. Posteriormente aspiró a la presidencia de Honduras. No logró la candidatura.Lo mismo pasó con Ricardo Álvarez, también del Partido Nacional. Primero fue ministro secretario privado de la Presidencia entre 2002 y 2004. Luego aspiró a la Alcaldía del Distrito Central, que gestionó en dos períodos (2006-2010 y 2010-2014).Al finalizar su gestión,<b> Asfura </b>se convirtió en su sucesor, dejando un legado en la comuna, pero también entre los capitalinos."Creo que la humildad de él es lo más valioso que tiene, lo hemos visto quebrarse por situaciones vulnerables, pero al mismo tiempo resolverlas", comentó Rossy Rouse, miembro de las bases más longevas del Partido Nacional.