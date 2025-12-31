De alcalde a presidente: Nasry Asfura marca un hito en la historia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ya había tenido diputados que se convirtieron en presidentes, pero nunca, al menos hasta noviembre de 2025, un alcalde había llegado al Ejecutivo.

Nasry "Tito" Asfura Zablah, un hombre de vestimenta sencilla y caminar apresurado, fue el primero en lograrlo, marcando un hito en la historia democrática de Honduras. Su gestión iniciará en 2026 y culminará en 2030.

"Papi a la orden", como también es conocido, fue diputados por Francisco Morazán (entre 2010 y 2014), luego se convirtió en alcalde del Distrito Central, donde está la capital hondureña, por dos periodos.

Su primera administración inició en 2014 y terminó en 2018, pero ganó reelección, liderando la comuna capitalina por cuatro años más (hasta enero de 2022).

Asfura se caracterizó por una frase que aplicó durante su gestión: "Trabajo, trabajo y más trabajo". Construyó puentes y rotondas, reparó calles, realizó obras sociales, limpió la capital y administró la comuna.

No tiene una licenciatura o un título que lo avale como ingeniero, pero si una larga trayectoria como empresario de la construcción.

“Papi es un hombre que cuando se le plantea alguna necesidad o proyecto dice ‘si puedo o no puedo, con esto cuente’. Un hombre bien transparente en las cosas que hace que si él puede apoyar él dice sí y si no puede, no da esperanza para no engañar”, comentó Mercedes Saravia, dirigente del Partido Nacional.

Su gestión alcanzó tal nivel de reconocimiento que incluso sus críticos no pudieron ignorarla. Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, llegó a afirmar públicamente que Asfura había sido “el mejor alcalde que ha tenido la capital en los últimos 100 años”.

Precisamente ese perfil fue el que lo llevó a participar en las elecciones primarias de 2021 como precandidato a la presidencia, logrando convertirse en el representante del Partido Nacional de cara a las generales de ese mismo año. Los resultados no fueron favorables para él, ya que Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), ganó la contienda.

En marzo de 2025, nuevamente participó en las elecciones primarias como uno de los aspirantes del partido de la estrella solitaria. Con el 75.84% de votos ganó la contienda, mientras que sus contrincantes Ana García sumó 21.31% de los votos, Jorge Zelaya 1.91% y Roberto Martínez 0.92%.

En el proceso general se enfrentó a la candidata de Libre, Rixi Moncada; al liberal Salvador Nasralla; al representante del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila y a Mario Rivera, de la Democracia Cristian (a último momento se unió al Partido Liberal).

Asfura ganó con 1,481,414 votos, en una reñida contienda con Nasralla, quien sacó 1,455,076 votos.