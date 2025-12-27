"Mel" Zelaya llama a colectivos de Libre a manifestarse frente al Infop

Tegucigalpa, Honduras.-El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya Rosales, convocó a su militancia a movilizarse el lunes 29 de diciembre frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), lugar donde funcionan las bodegas electorales del país. La convocatoria fue difundida a través de la red social X, donde Zelaya explicó que la citación tiene como objetivo respaldar al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien busca la reelección y ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Según detalló el también expresidente de Honduras, la movilización debe iniciar a las 4:00 de la tarde y desarrollarse como una resistencia pacífica, sin violencia y dentro del marco democrático. Zelaya acusó al bipartidismo representado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de retrasar deliberadamente el proceso de escrutinio y de mantener, según sus palabras, una "trama de fraude" basada en los llamados "26 audios", cuyo propósito —afirmó— sería desconocer el triunfo de Aldana. "El ritmo al que avanzan hace prever que las más de nueve mil actas impugnadas a nivel nacional, correspondientes a elecciones de alcaldes y diputados, tampoco serán escrutadas", escribió el exmandatario en su cuenta de X. Añadió que la limitada movilización ciudadana en los últimos días responde al período de festividades navideñas, y no a una falta de inconformidad social.

En un pronunciamiento posterior, Zelaya denunció que el Consejo Nacional Electoral estaría “violentando de manera flagrante” la Constitución de la República, al intentar aprobar un informe administrativo que, según indicó, busca cancelar el escrutinio especial en el nivel presidencial.

El coordinador de Libre calificó esta acción como un paso hacia un “golpe de Estado electoral”, al considerar que se pretende cerrar el proceso sin agotar todas las instancias legales de revisión. “Se está violentando la Constitución, la Ley Electoral y el principio democrático. El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden”, expresó. Zelaya sostuvo que dicho acto criminaliza de forma arbitraria las impugnaciones presentadas por candidatos a alcaldías y diputaciones, y lo calificó como una maniobra destinada a facilitar una declaratoria ilegítima y fraudulenta de la Presidencia de la República.