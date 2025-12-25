Capitalinos cuestionan 18 días de abandono de la ciudad por el alcalde Jorge Aldana

Tegucigalpa, Honduras.- Por 18 días consecutivos, la silla del alcalde capitalino ha permanecido en el abandono, debido a que el edil se mantiene acampando en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

La ausencia del alcalde en la sede municipal ha generado cuestionamientos entre la población capitalina, que asegura sentirse desatendida mientras la ciudad enfrenta múltiples problemas de infraestructura y servicios básicos.

El edil permanece en el lugar reclamando el supuesto triunfo que asegura haber obtenido en las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, situación que ha provocado críticas por priorizar su reclamo político sobre sus funciones administrativas.

“Se terminó el año y las promesas del alcalde Jorge Aldana no llegaron; solo nos dejaron con los papeles en la mano”, cuestionó una ciudadana afectada por los desplazamientos de tierra en la colonia Guillén.

El malestar ciudadano se extiende a varias colonias del Distrito Central, donde las calles se encuentran en condiciones deplorables, dificultando el tránsito y poniendo en riesgo a los habitantes.

“Aquí en la colonia Arturo Quezada y más arriba en la Australia las calles no sirven, y aunque hicimos protestas nunca nos dio respuesta”, mencionó Neptalí López, residente de Monte de los Olivos, en Comayagüela.