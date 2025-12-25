Capitalinos cuestionan 18 días de abandono de la ciudad por el alcalde Jorge Aldana

Tegucigalpa, Honduras.- Por 18 días consecutivos, la silla del alcalde capitalino ha permanecido en el abandono, debido a que el edil se mantiene acampando en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
La ausencia del alcalde en la sede municipal ha generado cuestionamientos entre la población capitalina, que asegura sentirse desatendida mientras la ciudad enfrenta múltiples problemas de infraestructura y servicios básicos.
El edil permanece en el lugar reclamando el supuesto triunfo que asegura haber obtenido en las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, situación que ha provocado críticas por priorizar su reclamo político sobre sus funciones administrativas.
“Se terminó el año y las promesas del alcalde Jorge Aldana no llegaron; solo nos dejaron con los papeles en la mano”, cuestionó una ciudadana afectada por los desplazamientos de tierra en la colonia Guillén.
El malestar ciudadano se extiende a varias colonias del Distrito Central, donde las calles se encuentran en condiciones deplorables, dificultando el tránsito y poniendo en riesgo a los habitantes.
“Aquí en la colonia Arturo Quezada y más arriba en la Australia las calles no sirven, y aunque hicimos protestas nunca nos dio respuesta”, mencionó Neptalí López, residente de Monte de los Olivos, en Comayagüela.
En la colonia Reynel Fúnez, los vecinos también aseguran no haber visto avances en la construcción de una caja puente que quedó obstruida tras las fuertes lluvias registradas en octubre pasado.
Pese a las críticas, el alcalde capitalino aseguró que continúa trabajando y que la gestión municipal no se ha detenido a pesar de su permanencia en el campamento.
"Quiero asegurarle a la población capitalina que todo el trabajo de la Alcaldía Municipal sigue igual, no se detiene. Yo sigo mi trabajo permanente atendiendo los temas torales", manifestó el edil.
Asimismo, informó que ya se inició la fundición de la segunda viga cajón del paso a desnivel del puente Papa Francisco, ubicado en las inmediaciones de Mateo.
El alcalde también señaló avances en otros proyectos, como la calle principal de la colonia Nueva Capital, calificándola como una inversión histórica para Comayagüela.
Además, detalló trabajos en el mercado San Isidro, así como jornadas de bacheo, aplicación de asfalto en frío y limpieza en distintos puntos de la ciudad.
En materia administrativa, indicó que la alcaldía cumplió con el pago de aguinaldos y salarios a los empleados municipales.
No obstante, reiteró que continuará acampando en las afueras del Infop y defendiendo el voto, al considerar que su reclamo es legítimo.
Mientras tanto, capitalinos consideran que el edil debería concentrarse en revisar proyectos y agilizar su ejecución, ya que ha sostenido que todas las obras iniciadas durante su gestión serían concluidas dentro del actual periodo administrativo.