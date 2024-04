Instan a la Fiscalía a frenar abusos de Redondo en el Congreso Nacional

El abogado y analista Raúl Pineda Alvarado catalogó el hecho “como un abuso y un atropello porque él (Redondo) es un diputado más dentro del Congreso que en base a la ley orgánica hace la agenda, pero no puede ser un filtro, no puede ser un controlador de los temas que la Constitución señala como atribución del pleno”.

Afirmó que como estaban conscientes de que no tenían una fuerza favorable para castigarlo o vengarse de él, entonces el presidente del Legislativo decidió no someter la renuncia a conocimiento del pleno en un claro abuso de autoridad, imponiendo una conducta dictatorial contraria al estado de legalidad.

Sobre posibles consecuencias penales para Redondo, Pineda Alvarado consideró que la expansión del derecho penal es mala y que existe una tendencia de resolver problemas políticos en los tribunales de justicia.

“Creo que la sanción de la opinión pública y el rechazo de sus compañeros es una decisión lo suficientemente de castigo y repudio para Redondo”, sostuvo el analista.

Consideró que el hecho moralmente es una violación flagrante a los derechos políticos y a la libertad de Nasralla.

“Nadie puede ser obligado a desempeñar una función pública que no quiere desempeñar. Y con la acción del señor Redondo se ha violado el principio de autonomía de la voluntad, que es que nadie puede obligarme a hacer algo que no deseo hacer y que está en el marco de mis derechos individuales”, advirtió.

Dijo que este caso no ha terminado porque lo que hizo Redondo es no ponerlo en la agenda. “Es un tema que concluirá cuando el Congreso decida si acepta o no la renuncia, y esto es una atribución del Congreso no de su presidente”, afirmó Pineda Alvarado.

Él es del criterio que lo que Libre le está haciendo al designado presidencial le generará una sanción política. “Conociendo a Nasralla él se va a molestar profundamente y va a buscar venganza apoyando al candidato que tenga más posibilidades de sacar del poder a Libre, generándole incomodidad la posibilidad de un triunfo electoral”, proyectó.