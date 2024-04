Salvador Nasralla dice que Luis Redondo “sigue instrucciones de ‘Mel’ Zelaya” para denegar su renuncia

“El documento no tiene ni pies ni cabeza, primero porque yo no he sido presidente de la República. El documento correspondía en el caso que, por ejemplo, el presidente de la República estuviera buscando renunciar para participar... No es el caso, porque los artículos 205, 240 de la Constitución, son los que me amparan la reclamación para renunciar”, dijo Salvador Nasralla en una entrevista con HCH.

También, el ingeniero y presentador de televisión, argumentó que la Constitución es clara, “esas cosas las tiene que decidir los 128 diputados, la mayoría de los 128 diputados, no un dictador. Él no puede, el Congreso no tiene derecho a pedir una interpretación jurídica”.

“El presidente del Congreso se debe a voluntad de los 128 diputados. Lo que hizo Luis Redondo fue abuso de autoridad. Yo lo que creo es que él sigue instrucciones del Partido Libre y el Partido Libre lo que anda buscando es eliminar a un contendiente, lo mismo hicieron en Nicaragua que metieron presos a los principales opositores y lo mismo en Venezuela y Cuba, entonces prácticamente ayer Honduras demostró que su Congreso, que representa al pueblo, no es un Congreso, sino una dictadura para que el pueblo hondureño no opine”, aseguró.