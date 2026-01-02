  1. Inicio
Las Cabañuelas: tradición ancestral que busca anticipar el clima del año

Comunidades rurales de América Latina observan los primeros días de enero para inferir cómo se comportará el clima durante los doce meses del año

Los habitantes de comunidades rurales observan las condiciones del clima durante los primeros días de enero como parte de la tradición de las cabañuelas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con el inicio de 2026, comunidades agrícolas y rurales de México y otros países de América Latina retoman la práctica de las cabañuelas, un método tradicional que busca anticipar el comportamiento del clima durante los doce meses del año a partir de la observación de los primeros días de enero.

La tradición se desarrolla entre el 1 y el 12 de enero, periodo en el que cada día representa un mes específico del calendario.

Quienes siguen este método registran las condiciones climáticas diarias y las asocian con lo que, según la creencia, ocurrirá en el mes correspondiente.

Durante estas jornadas, los llamados cabañuelistas observan variables como la temperatura, la lluvia, el viento y la nubosidad. También toman en cuenta fenómenos naturales como la niebla, el rocío o incluso el comportamiento de animales, elementos que interpretan como señales del clima futuro.

El origen de las cabañuelas se remonta a antiguas prácticas agrícolas, cuando prever el clima era clave para planificar siembras y cosechas.

Historiadores señalan que el método pudo estar influenciado por tradiciones europeas y por la festividad judía de los Tabernáculos, adaptándose con el tiempo a las culturas americanas.

Desde la perspectiva científica, la meteorología moderna no reconoce a las cabañuelas como un sistema fiable de predicción. Especialistas explican que el clima depende de múltiples factores globales y dinámicos que no pueden anticiparse con base en observaciones limitadas a unos pocos días.

A pesar de ello, la práctica sigue vigente en muchas comunidades rurales, donde representa un vínculo con el conocimiento ancestral y una forma de preservar la identidad cultural, más allá de su validez como herramienta meteorológica.

