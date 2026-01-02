Las Cabañuelas: tradición ancestral que busca anticipar el clima del año

Tegucigalpa, Honduras.- Con el inicio de 2026, comunidades agrícolas y rurales de México y otros países de América Latina retoman la práctica de las cabañuelas, un método tradicional que busca anticipar el comportamiento del clima durante los doce meses del año a partir de la observación de los primeros días de enero.

La tradición se desarrolla entre el 1 y el 12 de enero, periodo en el que cada día representa un mes específico del calendario.

Quienes siguen este método registran las condiciones climáticas diarias y las asocian con lo que, según la creencia, ocurrirá en el mes correspondiente.

Durante estas jornadas, los llamados cabañuelistas observan variables como la temperatura, la lluvia, el viento y la nubosidad. También toman en cuenta fenómenos naturales como la niebla, el rocío o incluso el comportamiento de animales, elementos que interpretan como señales del clima futuro.