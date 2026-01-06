¿Qué zonas de Honduras estarán sin electricidad el miércoles 7 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de zonas de Honduras que sufrirán cortes de energía durante este miércoles 7 de enero.

De acuerdo con lo informado por la empresa estatal, algunos sectores de los municipios del Distrito Central en Francisco Morazán y Choloma y Villanueva en Cortés se verán afectados por las labores de mantenimiento que estarán realizando las cuadrillas de trabajo en las subestaciones.