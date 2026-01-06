¿Qué zonas de Honduras estarán sin electricidad el miércoles 7 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de zonas de Honduras que sufrirán cortes de energía durante este miércoles 7 de enero.
De acuerdo con lo informado por la empresa estatal, algunos sectores de los municipios del Distrito Central en Francisco Morazán y Choloma y Villanueva en Cortés se verán afectados por las labores de mantenimiento que estarán realizando las cuadrillas de trabajo en las subestaciones.
Distrito Central: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Bo. Las Crucitas, Col. La Trinidad, Centro de Salud Las Crucitas, parte Bo. Bella Vista, Col. Obrera y zonas aledañas.
Villanueva, Cortés: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Col. Sabillón Cruz, Col. Fe y Esperanza, Col. Los Zorzales, Col. San Jorge, Col. Morales I, II, III, IV, Col. Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández.
Choloma, Cortés: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Barrio El Banco, Col. Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, Col. Las Lomas, Bo. Los Profesionales, Bo. El Chaparro (Sur), Col. Canadá, Col. La Mora, Col. Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Col. Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, Zip Inhdelva, Madex, Aprocacaoh, Col. Las Pilas, Col. Sinor, Col. Lomas de Choloma, Bo. Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, Col. Godoy I Y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, Col. 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III,Y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, Col. Las Torres, Zip América, Adeca (Kativo), Brooms And Mops, Toledo Woodwork, Zip Galaxy, Zip Honduras, Corindplast.