“Lo arrodillaron y le dispararon frente a su hija”: así asesinaron a Leandro Vargas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa; supuestamente, la víctima se encontraba visitando a su hija menor de edad.
El hombre fue identificado como Jaley Leandro Vargas, de 39 años.
Según el medio HRN, que citó información de testigos, el hombre llegó a la vivienda para compartir con su hija cuando, de manera repentina, dos hombres ingresaron hasta la cocina.
Supuestamente, obligaron a la víctima a arrodillarse y lo ejecutaron de varios disparos, sin importarles que la menor estuviera presente.
Testimonios recabados por las autoridades indican que la víctima ya había recibido amenazas por parte de un grupo criminal y que le habían prohibido entrar a la zona.
Jaley Leandro Vargas murió el pasado domingo 4 de enero tras recibir tres impactos de bala.
Personal forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa para la respectiva autopsia.