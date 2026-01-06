“Lo arrodillaron y le dispararon frente a su hija”: así asesinaron a Leandro Vargas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa; supuestamente, la víctima se encontraba visitando a su hija menor de edad.

El hombre fue identificado como Jaley Leandro Vargas, de 39 años.

Según el medio HRN, que citó información de testigos, el hombre llegó a la vivienda para compartir con su hija cuando, de manera repentina, dos hombres ingresaron hasta la cocina.