“Lo arrodillaron y le dispararon frente a su hija”: así asesinaron a Leandro Vargas en Tegucigalpa

Una niña presenció la muerte de su padre frente a ella, según versiones de testigos, en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa. La víctima había recibido amenazas

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 17:31
Jaley Leandro Vargas murió el pasado domingo 4 de enero tras recibir tres impactos de bala.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa; supuestamente, la víctima se encontraba visitando a su hija menor de edad.

El hombre fue identificado como Jaley Leandro Vargas, de 39 años.

Según el medio HRN, que citó información de testigos, el hombre llegó a la vivienda para compartir con su hija cuando, de manera repentina, dos hombres ingresaron hasta la cocina.

Supuestamente, obligaron a la víctima a arrodillarse y lo ejecutaron de varios disparos, sin importarles que la menor estuviera presente.

Testimonios recabados por las autoridades indican que la víctima ya había recibido amenazas por parte de un grupo criminal y que le habían prohibido entrar a la zona.

Jaley Leandro Vargas murió el pasado domingo 4 de enero tras recibir tres impactos de bala.

Personal forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa para la respectiva autopsia.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

