Asesinan a un hombre dentro de una vivienda en el barrio Buenos Aires de la capital

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con conflictos personales o amenazas previas

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 08:37
El personas de Medicina Forense trasladó el cadáver del hombre a la morgue de Tegucigalpa.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hecho violento se registró en el sector Punta Caliente del barrio Buenos Aires, en Tegucigalpa, donde un hombre fue asesinado a balazos por sicarios fuertemente armados que ingresaron hasta el interior de una vivienda.

De acuerdo con informes preliminares, los atacantes irrumpieron en la casa de la víctima y se dirigieron directamente a la cocina, donde lo obligaron a arrodillarse para luego ejecutarlo a disparos, en presencia de su hija.

La víctima fue identificada como Haley Leandro Vargas , de 39 años de edad, quien, según versiones, se encontraba visitando a su hija pese a haber recibido advertencias por parte de sujetos antisociales de no ingresar a la zona.

Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras los vecinos alertaban a las autoridades. Al lugar se desplazaron agentes policiales y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con conflictos personales o amenazas previas, por lo que continúan recabando información para dar con los responsables de este homicidio.

