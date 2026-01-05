Asesinan a un hombre dentro de una vivienda en el barrio Buenos Aires de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hecho violento se registró en el sector Punta Caliente del barrio Buenos Aires, en Tegucigalpa, donde un hombre fue asesinado a balazos por sicarios fuertemente armados que ingresaron hasta el interior de una vivienda.
De acuerdo con informes preliminares, los atacantes irrumpieron en la casa de la víctima y se dirigieron directamente a la cocina, donde lo obligaron a arrodillarse para luego ejecutarlo a disparos, en presencia de su hija.
La víctima fue identificada como Haley Leandro Vargas , de 39 años de edad, quien, según versiones, se encontraba visitando a su hija pese a haber recibido advertencias por parte de sujetos antisociales de no ingresar a la zona.
Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras los vecinos alertaban a las autoridades. Al lugar se desplazaron agentes policiales y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.
Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con conflictos personales o amenazas previas, por lo que continúan recabando información para dar con los responsables de este homicidio.