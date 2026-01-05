Asesinan a un hombre dentro de una vivienda en el barrio Buenos Aires de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hecho violento se registró en el sector Punta Caliente del barrio Buenos Aires, en Tegucigalpa, donde un hombre fue asesinado a balazos por sicarios fuertemente armados que ingresaron hasta el interior de una vivienda.

De acuerdo con informes preliminares, los atacantes irrumpieron en la casa de la víctima y se dirigieron directamente a la cocina, donde lo obligaron a arrodillarse para luego ejecutarlo a disparos, en presencia de su hija.