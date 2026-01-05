Seis muertes violentas el fin de semana en la zona norte

Uno de los hechos ocurrió a eso de las 5:00 pm del sábado en la colonia Central, del sector Rivera Hernández , de San Pedro Sula, donde César Omar Peña Bonilla, de 25 años y su pareja, identificada únicamente como Sinthia, fueron ultimados a balazos en plena calle por desconocidos que se conducían en un vehículo.

San Pedro Sula, Honduras.- Un fin de semana violento registró la zona norte del país, al reportar cuatro ataques armados que dejaron como saldo a seis personas sin vida; entre ellas, una mujer y un menor de 14 años.

César Montufar, quien ayer reclamó en la morgue los restos de su hijo César Omar, dijo consternado desconocer el motivo por el que lo habrían matado, ya que este era muy tranquilo y trabajador.

Indicó que su vástago dejó una hija de tres años, que trabajaba para una aerolínea en el aeropuerto Ramón Villeda Morales y que residía a dos cuadras de donde lo mataron.

Edgardo Barahona, portavoz policial, informó ayer que se investigaba el hecho, pero que por la dinámica del ataque podría tratarse de ajuste de cuentas.

Tres víctimas murieron durante dos ataques armados en Colón. Se trata de Carlos Antonio Peña Banega y Óscar Jair Veliz Hernández, de 14 años, a quienes desconocidos les dispararon el sábado cuando estaban en una vivienda en la comunidad Lis-Lis del municipio de Balfate.

En este caso, la Policía maneja como causa posibles enemistades. El otro hecho ocurrió ayer en la colonia Jerusalén, de Tocoa, donde Alvin Fernando Murillo, de 26 años, murió a manos de sujetos que le dispararon tras interceptarlo en la calle.