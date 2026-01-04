  1. Inicio
Iba sin casco: joven muere tras golpear la cabeza contra un tubo al caer de una motocicleta

Una joven perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba se saliera de la carretera en una curva del sector Los Chorros, en la CA-5, y cayera a un barranco

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 19:13
Un fatal accidente en el sector de Los Chorros cobró la vida de una joven que viajaba como acompañante en una motocicleta que se dirigía hacia el lago de Yojoa.

 Foto: Captura de pantalla

Cortés, Honduras.- Una joven de aproximadamente 15 a 20 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera internacional CA-5, a la altura del sector conocido como Los Chorros y El Balín, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.

Según la información preliminar, la joven, identificada únicamente como Alexandra, salió de su vivienda en Villanueva, Cortés, acompañada de otro joven a bordo de una motocicleta con destino al Lago de Yojoa.

Al llegar a una curva en la zona de Los Chorros, el conductor perdió el control del vehículo, presuntamente tras maniobrar de forma indebida y golpear una boya de seguridad en la mediana de la carretera, provocó que la motocicleta se deslizara y se precipitara hacia un barranco.

Se informó que la joven no portaba casco de seguridad y, durante la caída, impactó contra un tubo metálico, perdiendo la vida de manera inmediata.

Paramédicos se desplazaron al lugar para auxiliarla, pero al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El conductor de la motocicleta resultó ileso. Familiares y amigos de la víctima llegaron al sitio, lamentando lo ocurrido.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

