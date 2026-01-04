Iba sin casco: joven muere tras golpear la cabeza contra un tubo al caer de una motocicleta

Cortés, Honduras.- Una joven de aproximadamente 15 a 20 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera internacional CA-5, a la altura del sector conocido como Los Chorros y El Balín, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Según la información preliminar, la joven, identificada únicamente como Alexandra, salió de su vivienda en Villanueva, Cortés, acompañada de otro joven a bordo de una motocicleta con destino al Lago de Yojoa.

Al llegar a una curva en la zona de Los Chorros, el conductor perdió el control del vehículo, presuntamente tras maniobrar de forma indebida y golpear una boya de seguridad en la mediana de la carretera, provocó que la motocicleta se deslizara y se precipitara hacia un barranco. Se informó que la joven no portaba casco de seguridad y, durante la caída, impactó contra un tubo metálico, perdiendo la vida de manera inmediata. Paramédicos se desplazaron al lugar para auxiliarla, pero al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.