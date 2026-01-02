En 2025 hubo cinco muertes diarias en accidentes de tránsito en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las estadísticas de accidentes de tránsito en Honduras reflejan un panorama complejo para las autoridades y la ciudadanía.
Según la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito (DNVT), el 2025 cerró con un total de 1,894 personas fallecidas, siete más que en 2024, cuando se registraron 1,887 muertes.
Aunque el incremento es leve, pone en evidencia la persistencia de riesgos viales, especialmente en los conductores jóvenes. En 2025 hubo en promedio cinco fallecimientos cada día.
En cuanto a los lesionados, se observó un cambio positivo, en 2024 se registraron 3,434 personas lesionadas, en 2025 la cifra descendió a 2,940, lo que representa 494 personas menos, según los registros de la DNVT.
Riccy Montoya, vocera de la DNVT, destacó que esta reducción indica que las estrategias de prevención y control implementadas por las autoridades dan resultados.
No obstante, los accidentes de tránsito en sí aumentaron significativamente. Durante 2024 se reportaron 17,451 accidentes, mientras que en 2025 la cifra subió a 18,013 incidentes, un incremento de 562 casos.
“A los conductores les hacemos el llamado a conducir con responsabilidad, a utilizar el cinturón de seguridad, no exceder los límites de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol”, enfatizó Montoya.
Un factor crítico en la mortalidad vial continúa siendo la conducción de motocicletas por jóvenes entre 16 y 29 años, quienes representan aproximadamente el 40% de los conductores fallecidos.
Montoya subrayó que muchos de estos jóvenes no cuentan con permisos de conducción y que los padres deben ser responsables al momento de permitirles conducir, advirtiendo que “prácticamente les están dando la muerte” al dejar que menores conduzcan vehículos.
Multas
En términos de sanciones, las autoridades reportaron que más de 400,000 personas fueron sancionadas en 2025 por incumplir la normativa de tránsito, de las cuales 25,000 fueron penalizadas por conducir bajo los efectos del alcohol.
La primera vez, una infracción por ebriedad conlleva una sanción de un salario mínimo y la suspensión de la licencia por seis meses; si hay reincidencia, la suspensión se extiende a un año, mientras que una tercera vez resulta en la cancelación definitiva del permiso.
Para 2026, la DNVT ya reporta 11 muertes en accidentes de tránsito en los primeros dos días del año, lo que evidencia que la problemática continúa desde el inicio del nuevo periodo anual.
Las autoridades han señalado que seguirán intensificando operativos a través de unidades metropolitanas, motorizados y patrullas de carreteras, enfocándose especialmente en motociclistas y en la prevención de incidentes con menores de edad.
Montoya concluyó que la coordinación entre ciudadanía y autoridades será clave para revertir las cifras de mortalidad y reducir el número de accidentes.
“Debemos trabajar en conjunto, de manera responsable, para que estas estadísticas no sigan aumentando y lograr un descenso sostenido”, afirmó.