En 2025 hubo cinco muertes diarias en accidentes de tránsito en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las estadísticas de accidentes de tránsito en Honduras reflejan un panorama complejo para las autoridades y la ciudadanía. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito (DNVT), el 2025 cerró con un total de 1,894 personas fallecidas, siete más que en 2024, cuando se registraron 1,887 muertes. Aunque el incremento es leve, pone en evidencia la persistencia de riesgos viales, especialmente en los conductores jóvenes. En 2025 hubo en promedio cinco fallecimientos cada día.

En cuanto a los lesionados, se observó un cambio positivo, en 2024 se registraron 3,434 personas lesionadas, en 2025 la cifra descendió a 2,940, lo que representa 494 personas menos, según los registros de la DNVT. Riccy Montoya, vocera de la DNVT, destacó que esta reducción indica que las estrategias de prevención y control implementadas por las autoridades dan resultados. No obstante, los accidentes de tránsito en sí aumentaron significativamente. Durante 2024 se reportaron 17,451 accidentes, mientras que en 2025 la cifra subió a 18,013 incidentes, un incremento de 562 casos. "A los conductores les hacemos el llamado a conducir con responsabilidad, a utilizar el cinturón de seguridad, no exceder los límites de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol", enfatizó Montoya. Un factor crítico en la mortalidad vial continúa siendo la conducción de motocicletas por jóvenes entre 16 y 29 años, quienes representan aproximadamente el 40% de los conductores fallecidos. Montoya subrayó que muchos de estos jóvenes no cuentan con permisos de conducción y que los padres deben ser responsables al momento de permitirles conducir, advirtiendo que "prácticamente les están dando la muerte" al dejar que menores conduzcan vehículos.

