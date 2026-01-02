Dan último adiós a cuatro miembros de familia muertos en fatal accidente en Copán

Hoy 2 de enero, familiares y amigos rindieron homenaje a los cuatro miembros de una familia que murieron tras un fatal choque entre una motocicleta y un camión. El accidente se registró el pasado jueves 1 de enero a la altura del sector de La Bodega, en Nueva Arcadia, Copán, causando una gran consternación en la comunidad.
Las cuatro víctimas mortales del siniestro fueron identificadas como Elmer Armando Arita, de 23 años; Merary Yeseli Arita Ceballos, de 28; y los menores Axel Daniel Guevara Arita, de 6 años, y Dilan Oveniel Guevara Arita, de 3.
Según reportes Los pequeños de 6 y 3 años eran hijos de Merary, mientras que el otro joven fallecido era su hermano.
El trágico hecho ocurrió en horas de la tarde, durante el inicio de año, cuando los familiares se transportaban en una motocicleta.
El reporte preliminar indica que fueron embestidos por un camión, lo que provocó la muerte de los cuatro ocupantes de la motocicleta.
Personas que lograron ver el accidente, relataron que fue un "impacto violento". La escena generó consternación entre los que se encontraban en la zona.
Autoridades policiales y miembros del cuerpo de socorro y Medicina Forense arribaron a la terrible escena. La policía de tránsito inició con las indagaciones mientras que los forenses realizaron el respectivo levantamiento de los cuerpos.
Familiares de los fallecidos también llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de sus parientes, rompiendo en llanto por el triste hecho.
Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Se busca determinar si hubo algún factor externo o error humano que contribuyera a la tragedia.
Sin embargo, la comunidad y familiares de las víctimas claman por respuestas y justicia ante la pérdida de sus seres queridos en un hecho que conmocionó a toda la región.
La familia, originaria del municipio de Florida, Copán, deja un profundo dolor en la localidad.
Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, la comunidad lamenta la pérdida de cuatro vidas. Este viernes 2 de enero le dieron el último adiós a los fallecidos, en una emotiva ceremonia que se realizó entre lágrimas y actos de recuerdo.