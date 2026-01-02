  1. Inicio
Dan último adiós a cuatro miembros de familia muertos en fatal accidente en Copán

Cuatro integrantes de una familia fallecieron tras impactar una moto contra un camión en la carretera CA-4, causando gran consternación en la comunidad

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 16:23
Hoy 2 de enero, familiares y amigos rindieron homenaje a los cuatro miembros de una familia que murieron tras un fatal choque entre una motocicleta y un camión. El accidente se registró el pasado jueves 1 de enero a la altura del sector de La Bodega, en Nueva Arcadia, Copán, causando una gran consternación en la comunidad.

 Foto: redes sociales
Las cuatro víctimas mortales del siniestro fueron identificadas como Elmer Armando Arita, de 23 años; Merary Yeseli Arita Ceballos, de 28; y los menores Axel Daniel Guevara Arita, de 6 años, y Dilan Oveniel Guevara Arita, de 3.

 Foto: redes sociales
Según reportes Los pequeños de 6 y 3 años eran hijos de Merary, mientras que el otro joven fallecido era su hermano.

Foto: redes sociales
El trágico hecho ocurrió en horas de la tarde, durante el inicio de año, cuando los familiares se transportaban en una motocicleta.

 Foto: redes sociales
El reporte preliminar indica que fueron embestidos por un camión, lo que provocó la muerte de los cuatro ocupantes de la motocicleta.

Foto: redes sociales
Personas que lograron ver el accidente, relataron que fue un "impacto violento". La escena generó consternación entre los que se encontraban en la zona.

Foto: redes sociales
Autoridades policiales y miembros del cuerpo de socorro y Medicina Forense arribaron a la terrible escena. La policía de tránsito inició con las indagaciones mientras que los forenses realizaron el respectivo levantamiento de los cuerpos.

Foto: redes sociales
Familiares de los fallecidos también llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de sus parientes, rompiendo en llanto por el triste hecho.

Foto: redes sociales
Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Se busca determinar si hubo algún factor externo o error humano que contribuyera a la tragedia.

Foto: redes sociales
Sin embargo, la comunidad y familiares de las víctimas claman por respuestas y justicia ante la pérdida de sus seres queridos en un hecho que conmocionó a toda la región.

 Foto: redes sociales
La familia, originaria del municipio de Florida, Copán, deja un profundo dolor en la localidad.

 Foto: redes sociales
Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, la comunidad lamenta la pérdida de cuatro vidas. Este viernes 2 de enero le dieron el último adiós a los fallecidos, en una emotiva ceremonia que se realizó entre lágrimas y actos de recuerdo.

Foto: redes sociales
