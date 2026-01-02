Gobierno lanza licitación exprés para operar terminal privada en aeropuerto Villeda Morales

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo unos días de que el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) deje el poder, el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) publicaron una licitación exprés para administrar un espacio privado dentro del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. El proceso, identificado como LPN-EHISA-SAN-034-2025, busca seleccionar un Operador de Base Fija (FBO, por sus siglas en inglés) para atender vuelos privados y ejecutivos, incluyendo la gestión de hangares, plataformas, salas VIP y otros servicios asociados a la aviación corporativa y privada. La licitación abarca un total de 15,652 metros cuadrados, que incluyen 4,152 metros cuadrados de oficinas y hangares y 11,500 metros cuadrados de plataforma con ocho posiciones para aeronaves tipo A-B y dos para helicópteros.

El operador seleccionado será responsable de la administración integral del espacio, desde el mantenimiento y reparación de las instalaciones, hasta la atención al cliente y la prestación de servicios complementarios como transporte terrestre, catering y planificación de vuelos. Además, deberá garantizar el cumplimiento de todas las normativas nacionales e internacionales de aviación civil, seguridad operacional y medioambientales. El proceso fue publicado el 26 de diciembre de 2025, con un plazo inicial límite para la entrega de ofertas hasta el 8 de enero de 2026, lo que dejaba menos de dos semanas hábiles para que los interesados analicen los términos de referencia, preparen la documentación técnica y económica, y estructuren sus propuestas. Horas después de conocerse sobre el proceso, el gobierno amplió este día el plazo hasta el 14 de enero, agregando seis días más. La modalidad contractual será un arrendamiento neto triple, por el cual el operador asumirá la responsabilidad completa de operación, mantenimiento y costos asociados al espacio, mientras SAN/EHISA conservará la propiedad y supervisión. La licitación coincide con un contexto de alta inversión en el aeropuerto, ya que el gobierno actual ha destinado más de 1,200 millones de lempiras en mejorar esa terminal aérea. Los trabajos incluyeron remodelación de hangares, renovación de plataformas, mejoras en seguridad operacional y ampliación de facilidades para la aviación privada y corporativa. El plazo reducido y la cercanía del cambio de gobierno han generado cuestionamientos entre autoridades, empresarios y especialistas en gobernanza.

Cuestionamientos

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), señaló que el proceso corresponde a la operación de la Base Fija, que actualmente atiende los vuelos privados mediante el aeroclub, cuyo contrato ya venció. “Valoramos que el Gobierno esté impulsando un proceso competitivo para adjudicar esta operación al mejor oferente. No obstante, consideramos importante revisar y ampliar el plazo establecido para la presentación de ofertas, ya que fue publicado el 22 de diciembre y por las festividades de fin de año se limitó su adecuada socialización”, indicó. Qubain enfatizó que el corto período hasta el 8 de enero dificulta que las empresas puedan preparar propuestas técnicas y financieras sólidas, y sugirió extender el plazo para asegurar transparencia, competencia e igualdad de condiciones.

Por su parte, Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó preocupación por la responsabilidad de lanzar una licitación a tan solo 20 días de que termine el gobierno. “Es bastante irresponsable que lancen un proceso en un aeropuerto donde ya existen denuncias y algunas investigaciones sobre cómo se realizó la modernización. Las empresas serán prudentes y evaluarán el riesgo, y muchas podrían abstenerse de participar por temor a verse involucradas en procesos polémicos”, afirmó. Hernández hizo un llamado a SAN/EHISA a actuar bajo principios de buena gobernanza y respeto a la legislación vigente, para evitar cuestionamientos futuros. Desde el oficialismo, Malcolm Stufkens Salgado, director ejecutivo de SAN, defendió el proceso y aseguró que no se trata de privatizar el aeropuerto, sino de seleccionar un operador privado autorizado para manejar únicamente la Base Fija o FBO. “Esta licitación es pública y transparente. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha demostrado con hechos que lo público sí funciona: se han invertido casi 2,000 millones de lempiras en el Servicio Aeroportuario Nacional, recuperando infraestructura estratégica que estuvo 28 años abandonada. Transparencia, inversión pública y soberanía. Mentirle a la gente no cambia la realidad”, declaró. Se buscó una reacción de los encargados del manejo actual del aeroclub, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Manejo