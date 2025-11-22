Tránsito suspenderá emisión de licencias por las elecciones, ¿cuándo se normaliza?

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que suspenderá temporalmente la emisión de licencias de conducir en todo el país. La medida estará vigente desde el lunes 24 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre de 2025, coincidiendo con el periodo de elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre. Durante esos días no se podrán tramitar licencias por primera vez, renovaciones ni reimpresiones, según detalla el aviso difundido por la institución.

La suspensión responde a que la Policía Nacional empleará el 100% de su personal en funciones relacionadas con la seguridad del proceso electoral. "Durante el periodo de elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 se estará empleando el cien por ciento del personal policial en las funciones asignadas", detallo la institución. Pese a la pausa en la emisión de licencias, la DNVT continuará atendiendo audiencias de conciliación por accidentes de tránsito.