¡Un sueño cumplido! Más de 1,500 graduados recibieron con orgullo su título en la UNAH

Años de esfuerzo, desvelos y dedicación se reflejan hoy en los títulos universitarios que reciben más de 1,500 graduados de la UNAH este sábado

  • 22 de noviembre de 2025 a las 13:23
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizó este día su cuarta y última graduación pública del año 2025, donde más de 1,500 jóvenes reciben el título que refleja su sacrificio, dedicación y agradecimiento a sus padres.

 Foto: EL HERALDO
Hoy, cada diploma entregado a los 1,548 graduados simboliza no solo el cierre de una etapa, sino también el reconocimiento del esfuerzo y los años de trabajo dedicados a obtener ese título.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
La ceremonia se dividió en dos jornadas, permitiendo que todos los graduados, provenientes de distintas facultades, pudieran recibir su reconocimiento.

Foto: Cortesía Presencia Universitaria
En la primera jornada, más de 700 graduados de áreas como Ciencias Médicas, Odontología, Química y Farmacia, Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, y Artes, subieron al escenario para recibir sus títulos.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
Con orgullo y agradecimiento a sus padres y a Dios, la periodista de EL HERALDO, Sharon Laínez, recibe su título con honores oficialmente como licenciada en Periodismo.

Foto: EL HERALDO
No importa la edad, el reconocimiento al esfuerzo y la dedicación es el mismo, pues a sus 85 años, Antonio Zapata Padilla se gradúa de abogado en la UNAH.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
Don Antonio culminó con orgullo su formación, recibiendo su título de manos del rector Odir Fernández y de la decana de Ciencias Jurídicas, Erlinda Flores.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
Y sí, aunque el esfuerzo y el trabajo personal son parte de este logro, muchos reconocen este paso como un reflejo de lo que sus padres hicieron por ellos durante todos estos años.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
Los familiares y amigos presentes compartieron la emoción de ver a sus seres queridos lograr un sueño que muchos esperaron durante años.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
¡Que viva el amor para Johanna y el nuevo Abogado! Con este gesto romántico, hoy sus familiares expresan su orgullo por los graduados.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
Globos, mensajes y regalos en los vehículos se observan en las afueras del Palacio Universitario de los Deportes.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
Por la tarde, la segunda jornada reunirá a otros 781 jóvenes de facultades como Ciencias Económicas, Ingenierías, Ciencias y Ciencias Espaciales, quienes también culminan un camino lleno de dedicación y esfuerzo.

 Foto: Cortesía Presencia Universitaria
