¡Un sueño cumplido! Más de 1,500 graduados recibieron con orgullo su título en la UNAH

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizó este día su cuarta y última graduación pública del año 2025, donde más de 1,500 jóvenes reciben el título que refleja su sacrificio, dedicación y agradecimiento a sus padres.
Hoy, cada diploma entregado a los 1,548 graduados simboliza no solo el cierre de una etapa, sino también el reconocimiento del esfuerzo y los años de trabajo dedicados a obtener ese título.
La ceremonia se dividió en dos jornadas, permitiendo que todos los graduados, provenientes de distintas facultades, pudieran recibir su reconocimiento.
En la primera jornada, más de 700 graduados de áreas como Ciencias Médicas, Odontología, Química y Farmacia, Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, y Artes, subieron al escenario para recibir sus títulos.
Con orgullo y agradecimiento a sus padres y a Dios, la periodista de EL HERALDO, Sharon Laínez, recibe su título con honores oficialmente como licenciada en Periodismo.
No importa la edad, el reconocimiento al esfuerzo y la dedicación es el mismo, pues a sus 85 años, Antonio Zapata Padilla se gradúa de abogado en la UNAH.
Don Antonio culminó con orgullo su formación, recibiendo su título de manos del rector Odir Fernández y de la decana de Ciencias Jurídicas, Erlinda Flores.
Y sí, aunque el esfuerzo y el trabajo personal son parte de este logro, muchos reconocen este paso como un reflejo de lo que sus padres hicieron por ellos durante todos estos años.
Los familiares y amigos presentes compartieron la emoción de ver a sus seres queridos lograr un sueño que muchos esperaron durante años.
¡Que viva el amor para Johanna y el nuevo Abogado! Con este gesto romántico, hoy sus familiares expresan su orgullo por los graduados.
Globos, mensajes y regalos en los vehículos se observan en las afueras del Palacio Universitario de los Deportes.
Por la tarde, la segunda jornada reunirá a otros 781 jóvenes de facultades como Ciencias Económicas, Ingenierías, Ciencias y Ciencias Espaciales, quienes también culminan un camino lleno de dedicación y esfuerzo.