Partido Nacional llama a vigilar recintos electorales tras entrega de llaves a militares en Colón

El Partido Nacional aseguró que sus integrantes mantendrán un seguimiento estricto de los recintos hasta el día de los comicios para tener transparencia

    La acción tomada en Colón ha generado preocupación sobre la seguridad y transparencia del proceso electoral, al alterar los mecanismos de control establecidos.

  • 22 de noviembre de 2025 a las 13:43

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional de Honduras dio instrucción de vigilancia a toda su militancia en el departamento de Colón, tras la entrega irregular de llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales a militares, sin la presencia de observadores, ocurrida la noche del viernes.

La alerta surge luego de que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunciara que el Consejo Electoral Departamental de Colón permitió que elementos de las Fuerzas Armadas (FF AA) permanecieran toda la noche en el establecimiento electoral.

Según López, el mismo consejo departamental prohibió la permanencia de observadores, lo que calificó como una restricción a la transparencia del proceso electoral.

Bajo resguardo militar y sin presencia de observadores habían quedado maletas electorales en Colón

Ante esta acción, que contó con 4 votos a favor y 1 en contra, el Partido Nacional instó a sus miembros a mantenerse plenamente vigilantes, resguardando cada perímetro y acceso de los recintos electorales para garantizar la cadena de custodia del material electoral.

"No debe entrar ni salir absolutamente nada que comprometa la cadena de custodia del material electoral. La defensa del voto empieza hoy", menciona la publicación en X.

Por protocolo, los recintos electorales deben permanecer bajo administración civil y contar con supervisión plural, por lo que la entrega de llaves a militares se aparta del procedimiento habitual definido por el CNE.

Defensa de Marlon Ochoa

Marlon Ochoa, por su parte, argumentó que “representantes del Partido Nacional pretendían quedarse durante la noche sola con las maletas electorales en el centro de acopio departamental”, y que “El Consejo Departamental Electoral (CDE) resolvió por mayoría que únicamente podrán ingresar y permanecer en el recinto cuando estuvieran representantes de al menos 3 partidos políticos”.

De acuerdo a Ochoa, la designación de la custodia en las Fuerzas Armadas está amparada en el artículo 272 de la Constitución de la República, de lo cual se levantó acta.

