Partido Nacional llama a vigilar recintos electorales tras entrega de llaves a militares en Colón

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional de Honduras dio instrucción de vigilancia a toda su militancia en el departamento de Colón, tras la entrega irregular de llaves del recinto donde se resguardan las maletas electorales a militares, sin la presencia de observadores, ocurrida la noche del viernes. La alerta surge luego de que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunciara que el Consejo Electoral Departamental de Colón permitió que elementos de las Fuerzas Armadas (FF AA) permanecieran toda la noche en el establecimiento electoral. Según López, el mismo consejo departamental prohibió la permanencia de observadores, lo que calificó como una restricción a la transparencia del proceso electoral.

Ante esta acción, que contó con 4 votos a favor y 1 en contra, el Partido Nacional instó a sus miembros a mantenerse plenamente vigilantes, resguardando cada perímetro y acceso de los recintos electorales para garantizar la cadena de custodia del material electoral. "No debe entrar ni salir absolutamente nada que comprometa la cadena de custodia del material electoral. La defensa del voto empieza hoy", menciona la publicación en X. Por protocolo, los recintos electorales deben permanecer bajo administración civil y contar con supervisión plural, por lo que la entrega de llaves a militares se aparta del procedimiento habitual definido por el CNE.

