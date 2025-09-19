Cada día más de 500 hondureños solicitan licencia de conducir

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que a diario más de 500 personas acuden a tramitar su licencia de conducir en Honduras.

“Tenemos contabilizado que llegan casi a diario unas 500 personas a solicitar su permiso de conducir, tanto para motocicleta como para vehículo liviano”, explicó César Aguilar, vocero de la DNVT.

De acuerdo con Aguilar, los permisos más demandados son los de motocicleta y automóvil; sin embargo, también se expiden licencias para vehículos pesados y mototaxis. “Las personas que más llegan son las que solicitan su permiso de conducir para motocicleta”, detalló.