Cada día más de 500 hondureños solicitan licencia de conducir

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que a diario más de 500 personas acuden a tramitar su licencia de conducir en Honduras.
“Tenemos contabilizado que llegan casi a diario unas 500 personas a solicitar su permiso de conducir, tanto para motocicleta como para vehículo liviano”, explicó César Aguilar, vocero de la DNVT.
De acuerdo con Aguilar, los permisos más demandados son los de motocicleta y automóvil; sin embargo, también se expiden licencias para vehículos pesados y mototaxis. “Las personas que más llegan son las que solicitan su permiso de conducir para motocicleta”, detalló.
Proceso
Para obtener una licencia, los ciudadanos deben cumplir con varios requisitos, entre ellos presentar exámenes médicos, aprobar pruebas teóricas y prácticas, además de efectuar el pago correspondiente en el banco.
Según Aguilar, al momento de solicitar la licencia deben entregar “la copia de la identidad, copia de un recibo público, exámenes médicos, el pago del banco, correo electrónico y número de teléfono”.
Posteriormente, los aspirantes reciben una capacitación introductoria sobre las leyes de tránsito. “Más que todo enfocado en que tengan conocimientos básicos de lo que es la señal de tránsito”, agregó el portavoz.
Tras la capacitación, deben presentar un examen teórico y, si lo aprueban, pasan a la prueba práctica. Aquellos que superan ambas con una calificación mayor al 70% obtienen el permiso de conducir.