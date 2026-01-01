Cinco accidentes en motocicleta dejan ocho muertos este 1 de enero en Honduras

Ocho personas perdieron la vida este jueves 1 de enero en cinco accidentes de tránsito en Honduras, la mayoría involucrando motocicletas.
En la carretera internacional CA-4, a la altura de la comunidad Las Bodegas, Nueva Arcadia, Copán, un camión colisionó con una motocicleta, dejando como resultado la muerte de cuatro miembros de una familia.
Las víctimas fueron identificadas como Merari Yaseli Arita Ceballos, de 28 años, sus hijos Axel Daniel Guevara Arita, de 6 años, y Dilan Oveniel Guevara Arita, de 3 años.
Su hermano Elmer Armando Arita Ceballos, de 23 años, quien conducía la motocicleta. Tres ocupantes del camión resultaron con heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.
En Pimienta, Cortés, un motociclista identificado como David Obando, conocido como "El Chapín", falleció al estrellarse contra una barrera mientras viajaba junto a un grupo de amigos aficionados al ‘tuning’.
En Cuyamel, Omoa, un barbero local conocido como Imer murió tras chocar su motocicleta contra un poste de energía eléctrica en la carretera CA-13.
Testigos aseguraron que perdió el control y falleció en el acto.
En Santa Ana, Francisco Antonio López falleció cerca del desvío de la Escuela Juan Lindo.
El accidente se produjo cuando Francisco conducía su motocicleta, perdió el control, lo que provocó que cayera sobre el pavimento.
Finalmente, durante en las últimas horas del 31 de diciembre, un motociclista murió en un accidente en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada.