Cinco accidentes en motocicleta dejan ocho muertos este 1 de enero en Honduras

El 1 de enero se registraron cinco accidentes de tránsito en motocicleta que cobraron la vida de ocho personas en distintos lugares del país

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 18:24
Ocho personas perdieron la vida este jueves 1 de enero en cinco accidentes de tránsito en Honduras, la mayoría involucrando motocicletas.

 Foto: redes sociales
En la carretera internacional CA-4, a la altura de la comunidad Las Bodegas, Nueva Arcadia, Copán, un camión colisionó con una motocicleta, dejando como resultado la muerte de cuatro miembros de una familia.

Foto: redes sociales
Las víctimas fueron identificadas como Merari Yaseli Arita Ceballos, de 28 años, sus hijos Axel Daniel Guevara Arita, de 6 años, y Dilan Oveniel Guevara Arita, de 3 años.

 Foto: redes sociales
Su hermano Elmer Armando Arita Ceballos, de 23 años, quien conducía la motocicleta. Tres ocupantes del camión resultaron con heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

 Foto: redes sociales
En Pimienta, Cortés, un motociclista identificado como David Obando, conocido como "El Chapín", falleció al estrellarse contra una barrera mientras viajaba junto a un grupo de amigos aficionados al ‘tuning’.

 Foto: redes sociales
En Cuyamel, Omoa, un barbero local conocido como Imer murió tras chocar su motocicleta contra un poste de energía eléctrica en la carretera CA-13.

Foto: redes sociales
Testigos aseguraron que perdió el control y falleció en el acto.

 Foto: redes sociales
En Santa Ana, Francisco Antonio López falleció cerca del desvío de la Escuela Juan Lindo.

 Foto: redes sociales
El accidente se produjo cuando Francisco conducía su motocicleta, perdió el control, lo que provocó que cayera sobre el pavimento.

 Foto: redes sociales
Finalmente, durante en las últimas horas del 31 de diciembre, un motociclista murió en un accidente en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada.

 Foto: redes sociales
