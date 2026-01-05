A disparos matan a joven en Olancho

Olancho, Honduras.- Una mujer fue asesinada a disparos en al frente de su vivienda ubicada en el barrio Las Colinas, en Santa María del Real, Olancho, la noche del pasado 4 de enero.

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Alexandra Martínez Portillo, de 21 años de edad.

Testigos relataron que desconocidos llegaron a la vivienda de la víctima y al confirmar que era ella le dispararon en reiteradas ocasiones hasta dejarla muerta.