A disparos matan a joven en Olancho

Olancho, Honduras.- Una mujer fue asesinada a disparos en al frente de su vivienda ubicada en el barrio Las Colinas, en Santa María del Real, Olancho, la noche del pasado 4 de enero.
Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Alexandra Martínez Portillo, de 21 años de edad.
Testigos relataron que desconocidos llegaron a la vivienda de la víctima y al confirmar que era ella le dispararon en reiteradas ocasiones hasta dejarla muerta.
Tras el ataque, familiares y vecinos alertaron a las autoridades, quienes rápidamente trasladaron a la fémina hacia el Hospital Santo Hermano Pedro, en Catacamas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, Martínez Portillo, no logró sobrevivir a las heridas de bala que recibió durante el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre los posibles motivos o los sospechosos involucrados en el ataque.
La comunidad de Santa María del Real permanece consternada por la pérdida de la joven, quien era conocida. Las investigaciones continúan en curso, mientras familiares y amigos de la víctima exigen justicia y mayor seguridad en la zona.