Deanna Jiménez, la joven estadounidense hallada muerta en Roatán: "La vimos nostálgica"

Una joven estadounidense identificada como Deanna Victoria Jimenez, de 18 años de edad, fue encontrada muerta al interior de una vivienda ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, la madrugada de este viernes 2 de enero. ¿Qué se sabe de su muerte? A continuación los detalles.
Según las versiones preliminares, Jiménez, quien se encontraba de vacaciones en la isla, fue encontrada colgada con una soga en la puerta de la residencia, en el sector Plan Grande, a las 4:00 de la madrugada.
Agentes de la Policía Nacional y miembros de Medicina Forense llegaron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a San Pedro Sula, donde se practicará la autopsia correspondiente.
El cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Forense en San Pedro Sula para confirmar oficialmente las causas de su fallecimiento, mientras las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y continúan con la investigación.
Extraoficialmente, se habla de que la víctima pudo haber estado atravesando un cuadro depresivo, que habría surgido durante las festividades navideñas y fin de año. Sin embargo, estas versiones aún no han sido confirmadas por las autoridades.
Un familiar cercano, quien prefirió mantener su identidad en reserva, expresó a un medio local: “No sabemos si tenía depresión, pero la vimos nostálgica. La veíamos con una niña, nunca nos imaginamos esto”.
La muerte de la joven ha causado gran consternación en la comunidad, pues al parecer tenía varias amistades en la zona, a pesar de haber sido "nacida y criada en Estados Unidos", según una familiar.
"Me dolerás mi negrita, toda la vida. Fuiste la mejor amiga que pude tener". "Me quedo con esa última sonrisa. Perdón por no haberte abrazado tan fuerte. Nunca pensé que sería el último día", escribió una de sus amigas.
"Qué tristeza, mi amiga. Que Dios la tenga en su santa gloria". "Ojalá investiguen bien". "Una niña bonita, con todo un futuro por delante", son otros de los comentarios que se leen en redes sociales tras la difusión de la triste noticia.
Mientras familiares y amigos siguen lamentando la muerte de la joven, las autoridades continúan investigando el caso que ha impactado a la isla en pleno inicio de Año Nuevo.