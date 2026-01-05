Asesinan a dos personas, entre ellas un menor, en Balfate, Colón

Colón, Honduras.- Dos personas, entre ellas un menor, fueron asesinadas a disparos en la aldea Lislis, ubicada en el municipio de Balfate, en el departamento de Colón, la noche del pasado sábado 3 de enero.
Los muertos fueron identificados como Carlos Antonio Peña Banegas y el menor Óscar Jair Veliz Hernández, de 14 años, y sus cadáveres fueron hallados en el interior de una vivienda, que presuntamente le pertenecía a uno de ellos.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la violenta escena. Consecuentemente, miembros de Medicina Forense realizaron el respectivo levantamiento de cuerpos.
La Policía Nacional, detalló que las víctimas presentaban múltiples heridas por arma de fuego. De acuerdo con la hipótesis inicial, el móvil del crimen fue por "enemistades personales".
“Las personas perdieron la vida por arma de fuego; el tipo de lesiones y la escena nos dan la hipótesis de enemistades personales”
Las autoridades manifestaron que están investigando para dar con el paradero de los hechores de este crimen.
De momento, familiares y amigos lamentan la muerte de Peña Banegas y Veliz Hernández. "Pero qué tenía que ver el niño". "Carlos, que Dios lo tenga en su santa gloria". Era una persona muy servicial", son algunos de los comentarios que se leen en las redes sobre el caso.