Asesinan a dos personas, entre ellas un menor, en Balfate, Colón

Colón, Honduras.- Dos personas, entre ellas un menor, fueron asesinadas a disparos en la aldea Lislis, ubicada en el municipio de Balfate, en el departamento de Colón, la noche del pasado sábado 3 de enero.

Los muertos fueron identificados como Carlos Antonio Peña Banegas y el menor Óscar Jair Veliz Hernández, de 14 años, y sus cadáveres fueron hallados en el interior de una vivienda, que presuntamente le pertenecía a uno de ellos.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la violenta escena. Consecuentemente, miembros de Medicina Forense realizaron el respectivo levantamiento de cuerpos.