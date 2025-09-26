"¡Queremos justicia, eso es lo que queremos!": Familia de la joven asesinada en Roatán

Aseguró que cuando se dieron cuenta de lo ocurrido nadie podía creerlo. "Nadie espera una noticia tan grande como esta porque nos han pasado otras, pero no tanto así como nos pasó".

"Sabemos que Dios es el que juzga, pero las leyes hay que respetarlas y ahí queda en manos de la ley", dijo José Alfredo López, tío de Darlyn.

La Ceiba, Honduras.- La familia Flores está exigiendo justicia por la muerte de Darlyn Flores y su padrastro Ángel Aguilar, quienes fueron vilmente asesinados por la expareja Alexander Rosa Pineda en Roatán, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.

Por su parte, Nancy Carolina López, tía de Darlyn entre lágrimas pidieron a las autoridades que se haga justicia.

"Queremos justicia, eso es lo que queremos, porque el muchacho no hubiera hecho lo que hizo y ya nos había amenazado también, porque andan unos audios ahí que amenaza a mi mami y al hermano de la finada y me amenaza de muerte a mí también", gritaba durante el entierro que se realizó en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Según relata la hermana de Darlyn la pareja se había separado desde hace unos tres meses y se separaron a raíz de que muchos problemas, "le pegaba a la muchacha, la golpeaba, la dejaba moreteada".

"El día que el muchacho la golpeó, que la dejó toda morada, la muchacha llamó a la mamá, para que la mandara a traer porque ya no lo aguantaba", detalló.

"Me doy cuenta de que el muchacho vendió la casa que le hicieron a mi sobrina y a los cipotes de ella y la vendió, me imagino que con ese dinero él se fue para la isla, pero nunca pensó que nunca iba a salir de allá, queremos justicia, porque la muerte de mi cuñado no puede quedar así ni la de mi sobrina tampoco", relató.