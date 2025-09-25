  1. Inicio
Enmontañado y sin poder salir de la isla: captura de hombre que mató a su expareja en Roatán

Alexander Rosa Pineda fue detenido en una zona montañosa de Roatán tras un operativo policial. Está acusado de asesinar a su expareja embarazada y a su exsuegro

  • 25 de septiembre de 2025 a las 15:31
La Policía Nacional capturó este jueves 25 de septiembre a Alexander Rosa Pineda, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegro en Roatán, Islas de la Bahía.

 Foto: captura de pantalla
El sospechoso fue localizado en el sector conocido como Isla Bonita, donde se mantenía oculto en una zona montañosa.

 Foto: captura de pantalla
En el momento de su captura Rosa Pineda expresó a los medios de comunicación: "Me pegó con un foco (su exsuegra) que tenía en la mano, yo solo venía a celebrar el cumpleaños de mi hija".

 Foto: cortesía Talanga Visión
De acuerdo con la investigación preliminar, Rosa Pineda disparó contra su expareja, quien estaba embarazada y contra su suegro, quien intentó defenderla durante la agresión.

 Foto: cortesía Talanga Visión
El ataque también dejó gravemente herida a la exsuegra, quien permanece hospitalizada en un centro asistencial de la zona.

 Foto: captura de pantalla
Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición judicial para responder por los delitos imputados.

 Foto: captura de pantalla
Las autoridades confirmaron que la pareja tenía tres hijos en común y que el bebé en gestación también murió a causa del ataque.

Foto: cortesía El Informativo
El caso ha causado conmoción en la isla debido a la violencia y a las amenazas previas que el sospechoso había expresado contra la familia.

 Foto: cortesía El Informativo
En las redes sociales se filtró un audio en el que el sospechoso dice: "Esto va a quedar para toda la historia, oíste, para toda la vida va a quedar marcado esto".

 Foto: captura de pantalla
El proceso penal contra Alexander Rosa Pineda se desarrollará en el departamento de Islas de la Bahía, informaron las autoridades judiciales.

 Foto: captura de pantalla
De acuerdo con los voceros, en la causa existen pruebas periciales y testificales que sostienen la acusación en su contra por el asesinato de su expareja embarazada y de su exsuegro, así como por las lesiones provocadas a su exsuegra.

 Foto: cortesía El Informativo
