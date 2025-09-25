Enmontañado y sin poder salir de la isla: captura de hombre que mató a su expareja en Roatán

La Policía Nacional capturó este jueves 25 de septiembre a Alexander Rosa Pineda, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegro en Roatán, Islas de la Bahía.
El sospechoso fue localizado en el sector conocido como Isla Bonita, donde se mantenía oculto en una zona montañosa.
En el momento de su captura Rosa Pineda expresó a los medios de comunicación: "Me pegó con un foco (su exsuegra) que tenía en la mano, yo solo venía a celebrar el cumpleaños de mi hija".
De acuerdo con la investigación preliminar, Rosa Pineda disparó contra su expareja, quien estaba embarazada y contra su suegro, quien intentó defenderla durante la agresión.
El ataque también dejó gravemente herida a la exsuegra, quien permanece hospitalizada en un centro asistencial de la zona.
Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición judicial para responder por los delitos imputados.
Las autoridades confirmaron que la pareja tenía tres hijos en común y que el bebé en gestación también murió a causa del ataque.
El caso ha causado conmoción en la isla debido a la violencia y a las amenazas previas que el sospechoso había expresado contra la familia.
En las redes sociales se filtró un audio en el que el sospechoso dice: "Esto va a quedar para toda la historia, oíste, para toda la vida va a quedar marcado esto".
El proceso penal contra Alexander Rosa Pineda se desarrollará en el departamento de Islas de la Bahía, informaron las autoridades judiciales.
De acuerdo con los voceros, en la causa existen pruebas periciales y testificales que sostienen la acusación en su contra por el asesinato de su expareja embarazada y de su exsuegro, así como por las lesiones provocadas a su exsuegra.