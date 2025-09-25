¿Qué dice el audio que hombre le mandó a su expareja antes de asesinarla en Roatán?

Roatán, Honduras.-Luego que se confirmara el vil asesinato de Darlyn López y su padre Ángel Aguilar, a manos de Alexander Rosa Pineda, se filtró un audio que el presunto asesino habría enviado a su expareja.

"El martes me hablás, el martes o el miércoles me estás hablando en la madrugada a ver si estás bien relajada con el nance como decís vos, ya vas a ver", se escucha decir al hombre en el audio.

"Esto va a quedar para toda la historia, oíste, para toda la vida va a quedar marcado esto", aseguró Rosa Pineda en el audio, insinuando que haría algo en su contra.