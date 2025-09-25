  1. Inicio
¿Qué dice el audio que hombre le mandó a su expareja antes de asesinarla en Roatán?

"El martes o miércoles está amaneciendo tu familia muerta", aseguró Rosa Pineda en un audio que se filtró tras el asesinato de su expareja y su suegro en Roatán

  • 25 de septiembre de 2025 a las 12:33
Alexander Rosa Pineda amenazó a Darlyn López si no le regresaba a sus hijos.

 Foto: Cortesía

Roatán, Honduras.-Luego que se confirmara el vil asesinato de Darlyn López y su padre Ángel Aguilar, a manos de Alexander Rosa Pineda, se filtró un audio que el presunto asesino habría enviado a su expareja.

"El martes me hablás, el martes o el miércoles me estás hablando en la madrugada a ver si estás bien relajada con el nance como decís vos, ya vas a ver", se escucha decir al hombre en el audio.

"Esto va a quedar para toda la historia, oíste, para toda la vida va a quedar marcado esto", aseguró Rosa Pineda en el audio, insinuando que haría algo en su contra.

Caso

Los hechos sucedieron en la comunidad de Spanish Town, en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño.

Las víctimas fueron identificadas como Darlyn López, expareja del hechor, y Ángel Aguilar, padre de Darlyn. Además, en el ataque resultó gravemente herida María López, madre y esposa de las víctimas.

Alexander Rosa Pineda, expareja de Darlyn, viajó desde San Pedro Sula hasta Spanish Town con el objetivo de acabar con la vida de toda la familia.

Tras cometer el delito, el hombre huyó con rumbo desconocido, sin embargo, fue capturado a eso de las 10:00 de la mañana en un sector montañosa y fue presentado ante las autoridades.

