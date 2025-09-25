  1. Inicio
"Él siempre golpeó a mi mamá": hijo de Darlyn López, mujer asesinada en Roatán por su ex

La Policía Nacional capturó este jueves a Alexander Rosa Pineda, señalado de asesinar a su expareja embarazada, Darlyn López, y a su suegro, Ángel Aguilar, en la comunidad de Spanish Town. Lo que se sabe del horrendo crimen que deja tres menores huérfanos y a la abuela gravemente herida.

  • 25 de septiembre de 2025 a las 10:40
Foto cortesía: El Informativo
El origen del ataque habría iniciado cuando la pareja se separó debido a los constantes abusos por parte del padre de familia.

Foto cortesía: El Informativo
En esta residencia de los padres de la víctima embarazada ocurrió la tragedia que deja a tres menores de edad huérfanos.

Foto cortesía: El Informativo
De acuerdo con el relato de un hijo de Darlyn a Hoy Mismo, la mujer había tomado la decisión de separarse de su pareja apenas una semana atrás debido a la violencia que sufría. "Él siempre golpeó a mi mamá. Ella estaba cansada de eso, decidió apartarse de él y él quería tenerla obligadamente", expresó.

 Foto cortesía: El Informativo
El exsuegro del asesino se habría metido en la discusión para defender tanto a su hijo como a su esposa y ahí resultó muerto.

Foto cortesía: El Informativo.
Según las investigaciones, el sospechoso viajó desde San Pedro Sula hasta Roatán con la intención de acabar con la familia, unos días antes les había enviado un audio espeluznante.

 Foto cortesía: El Informativo
En el audio que se filtró a redes sociales se le escucha claramente amenazar de muerte a la familia, asegurando que lo que iba a hacer iba a marcar la historia de la familia por vida.

Foto cortesía: El Informativo
En el audio, Pineda amenazó con hacer sufrir a su expareja al decirle que iba a asesinar a su hermano, a una persona de nombre Karen o incluso a la abuela si no le entregaba a sus hijos.

 Foto cortesía: El Informativo
Finalmente, el hombre viajó de San Pedro Sula a Roatán para cumplir con la amenaza que había hecho.

 Foto cortesía: El Informativo
La mujer murió en el acto, al igual que el bebé que llevaba en su vientre, asimismo el abuelo de los menores.

Foto cortesía: El Informativo
La pareja tenía tres hijos en común, además del bebé en gestación que también murió a causa del ataque.

 Foto cortesía: El Informativo
La madre de la víctima continúa hospitalizada, mientras el detenido fue puesto a disposición judicial para responder a por los respectivos delitos.

 Foto cortesía: El Informativo
