Recomendaciones ante nuevo frente frío en Honduras a partir del lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la llegada de un nuevo frente frío, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) recomendó a la población del litoral Caribe tomar precauciones para minimizar riesgos.
Entre las medidas destacadas se encuentran asegurar techos, podar árboles, limpiar cunetas y tragantes para evitar inundaciones, así como extremar precauciones en el mar Caribe debido al alto oleaje.
Asimismo, instó a proteger a los niños y adultos mayores ante las altas y bajas temperaturas, porque pueden causar enfermedades respiratorias, además de acudir al centro de salud más cercano en caso de presentarse algunos síntomas.
El pronóstico meteorológico para este domingo indica que se mantienen condiciones cálidas en la mayor parte del territorio nacional, aunque se prevé un leve descenso de la temperatura. El cielo se mantendrá poco nublado durante la tarde y noche, mientras que los vientos se tornarán del noreste, transportando humedad proveniente del Caribe.
Esto podría generar lluvias débiles y dispersas, así como chubascos aislados, principalmente en las regiones montañosas del noroccidente y norte del país.
En cuanto a las temperaturas, la mínima se registró en Intibucá con 7 grados centígrados esta madrugada, mientras que la máxima alcanzó los 38 grados en Choluteca. En Francisco Morazán, los termómetros marcan entre 15 y 38 grados, mientras que en Cortés se registra una mínima de 20 y una máxima de 28 grados.
Las autoridades de COPECO instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones para prevenir accidentes o afectaciones a sus viviendas y comunidades durante el frente frío.
Alerta verde
De momento, Copeco ya declaró alerta verde para seis departamentos de Honduras ante el ingreso del frente frío que provocará lluvias, descenso de temperaturas y condiciones marítimas inestables en el litoral Caribe.
La medida preventiva abarca Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, donde se prevén lluvias intermitentes de moderadas a fuertes, así como oleaje alterado.
La alerta tendrá una vigencia de 48 horas a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 23 de febrero.