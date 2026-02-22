Recomendaciones ante nuevo frente frío en Honduras a partir del lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la llegada de un nuevo frente frío, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) recomendó a la población del litoral Caribe tomar precauciones para minimizar riesgos.

Entre las medidas destacadas se encuentran asegurar techos, podar árboles, limpiar cunetas y tragantes para evitar inundaciones, así como extremar precauciones en el mar Caribe debido al alto oleaje.

Asimismo, instó a proteger a los niños y adultos mayores ante las altas y bajas temperaturas, porque pueden causar enfermedades respiratorias, además de acudir al centro de salud más cercano en caso de presentarse algunos síntomas.

El pronóstico meteorológico para este domingo indica que se mantienen condiciones cálidas en la mayor parte del territorio nacional, aunque se prevé un leve descenso de la temperatura. El cielo se mantendrá poco nublado durante la tarde y noche, mientras que los vientos se tornarán del noreste, transportando humedad proveniente del Caribe.