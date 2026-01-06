Condiciones secas dominarán Honduras este miércoles 7 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este miércoles 7 de enero en la mayor parte de Honduras, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“El pronóstico del tiempo para el miércoles 7 de enero del año 2026. Predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, informó José Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.

El reporte detalla que, pese al ambiente estable durante la mañana, por la tarde se presentarán cambios leves en algunas regiones del país.

“Por la tarde, el viento del este transportando humedad del mar Caribe estará generando precipitaciones débiles y muy aisladas en el oriente y el norte”, precisó Pavón en su informe.