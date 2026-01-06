Condiciones secas dominarán Honduras este miércoles 7 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este miércoles 7 de enero en la mayor parte de Honduras, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“El pronóstico del tiempo para el miércoles 7 de enero del año 2026. Predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, informó José Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.
El reporte detalla que, pese al ambiente estable durante la mañana, por la tarde se presentarán cambios leves en algunas regiones del país.
“Por la tarde, el viento del este transportando humedad del mar Caribe estará generando precipitaciones débiles y muy aisladas en el oriente y el norte”, precisó Pavón en su informe.
El pronosticador también señaló un ambiente con temperaturas moderadas en las primeras horas del día. “Temperaturas frescas por la mañana”, indicó de forma textual.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá sin variaciones significativas. “En cuanto a los oleajes, litoral Caribe 1-3 pies, Golfo de Fonseca 1-3 pies”, detalló el especialista.
Para la capital, Tegucigalpa, se espera una temperatura máxima de 24 C° y una mínima de 14 C°, en una jornada marcada por tiempo estable.
En la región Central, la temperatura máxima alcanzará los 26 C° y la mínima será de 14 C°, mientras que en la región Insular se prevé una máxima de 26 C° y mínima de 24 C°.
La región Norte registrará temperaturas entre 26 C° como máxima y 20 C° como mínima; la región Oriental tendrá una máxima de 28 C° y mínima de 16 C°. En el sur del país, los termómetros subirán hasta 36 C° y descenderán a 22 C°.
Finalmente, en la región Occidental se pronostica una temperatura máxima de 24 C° y una mínima de 7 C°. “Desde Cenaos, Copeco, su pronosticador de turno, José Pavón”, concluyó el informe climático.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).