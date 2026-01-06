Día de los Reyes Magos: ¿cómo se llamaban y qué hicieron?

Tegucigalpa, Honduras.- Cada 6 de enero, la tradición cristiana recuerda la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús en Belén, un episodio que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las celebraciones más emblemáticas para millones de familias.

De acuerdo con el Evangelio de San Mateo, donde nació la historia, unos magos provenientes del Oriente siguieron una estrella hasta llegar al lugar donde había nacido Jesús, a quien reconocieron como el “rey de los judíos”.

El texto bíblico relata que acudieron a adorarlo y a ofrecerle regalos, sin embargo, en ningún momento se especifican sus nombres o que fueran reyes, como ahora se les llama.