La magia de Santa Claus llena de ilusión a niños en Correos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las cartas llenas de colores, sueños e ilusión volvieron a llegar a las instalaciones de Correos de Honduras, en el cierre de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en una jornada dedicada a los niños que, con amor, escriben a Santa Claus.
En este último día de actividades, Santa Claus llegó desde el Polo Norte para escuchar los deseos de niños y niñas que depositaron sus cartas con la esperanza de recibir una respuesta cargada de sonrisas.
La campaña “Cartas a Santa”, impulsada desde hace 14 años por EL HERALDO en alianza con Correos de Honduras se ha consolidado como una tradición que mantiene viva la ilusión infantil y fomenta valores familiares.
Desde los primeros días de diciembre, pequeños de distintas edades llegaron acompañados de sus padres, sosteniendo con cuidado sobres que llevaban sueños, esperanzas y promesas de buen comportamiento.
Cada carta reflejaba la inocencia propia de la infancia, con palabras sencillas, mensajes escritos desde el corazón, dirigidos al personaje más esperado de la temporada.
Entre papeles decorados con estrellas, renos, árboles navideños y colores brillantes, se leían frases cargadas de ternura como: “Querido Santa, este año me porté bien y quisiera un carrito para jugar con mi hermano”.
Otras misivas conmovían por su sinceridad al expresar deseos simples, como una muñeca, un peluche o un juguete para compartir en familia, dejando ver la pureza de los sueños de un niño.
Las instalaciones de Correos de Honduras se transformaron en un auténtico taller de Santa Claus, donde la magia parecía respirarse en cada rincón del edificio.
Colaboradores y voluntarios, vestidos con gorros rojos y sonrisas contagiosas, recibieron y leyeron con atención cada carta, valorando el esfuerzo de los niños que escribieron con su propio puño y letra.
Ahora que están listos los regalos, Santa Claus se hará presente este martes 6 de enero en las instalaciones de Correos de Honduras, donde entregará personalmente las peticiones a los niños y niñas que participaron en esta iniciativa.
Los obsequios fueron preparados con dedicación, cumpliendo los sueños solicitados por los pequeños que escribieron con fe y esperanza durante el mes de diciembre.
Durante 14 años consecutivos, las oficinas de Correos de Honduras se han llenado de alegría y energía positiva gracias a “Cartas a Santa”, una campaña que une corazones y refuerza valores como la solidaridad y el amor.
Esta iniciativa no solo entrega regalos, sino que también fomenta la escritura, la convivencia familiar y la confianza en los sueños desde la infancia.
Entre sobres de papel y sonrisas, la magia de Santa Claus vuelve a hacerse presente, recordando que la ilusión de los niños sigue siendo uno de los regalos más valiosos para un pequeño.