La magia de Santa Claus llena de ilusión a niños en Correos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las cartas llenas de colores, sueños e ilusión volvieron a llegar a las instalaciones de Correos de Honduras, en el cierre de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en una jornada dedicada a los niños que, con amor, escriben a Santa Claus.

En este último día de actividades, Santa Claus llegó desde el Polo Norte para escuchar los deseos de niños y niñas que depositaron sus cartas con la esperanza de recibir una respuesta cargada de sonrisas.

La campaña “Cartas a Santa”, impulsada desde hace 14 años por EL HERALDO en alianza con Correos de Honduras se ha consolidado como una tradición que mantiene viva la ilusión infantil y fomenta valores familiares.

Desde los primeros días de diciembre, pequeños de distintas edades llegaron acompañados de sus padres, sosteniendo con cuidado sobres que llevaban sueños, esperanzas y promesas de buen comportamiento.

Cada carta reflejaba la inocencia propia de la infancia, con palabras sencillas, mensajes escritos desde el corazón, dirigidos al personaje más esperado de la temporada.