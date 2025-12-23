Reciclaje Diamante llena de sonrisas la Navidad con donación de juguetes

Tegucigalpa, Honduras.- La Navidad vuelve a encender la esperanza en los corazones más pequeños gracias a la campaña solidaria “Regale un Juguete en Navidad”, impulsada por EL HERALDO, una iniciativa que año tras año transforma la ilusión en sonrisas para niños en situación de calle y vulnerabilidad en la capital hondureña.
En esta época marcada por la alegría, la unión y el espíritu de dar, empresas socialmente responsables se suman a esta noble causa, demostrando que la solidaridad también construye país. Una de ellas es Reciclaje Diamante, que dijo presente con una significativa donación de juguetes.
Desde tempranas horas, el director de Proyectos de Reciclaje Diamante, Benito Morales, llegó a las oficinas de EL HERALDO cargado de juguetes, pero sobre todo de entusiasmo y compromiso, con el firme propósito de aportar a una Navidad más digna y feliz para los niños que más lo necesitan.
Cada juguete entregado representa más que un obsequio material; simboliza una oportunidad de soñar, de sentirse visto y de experimentar la magia navideña que muchos pequeños esperan durante todo el año con ilusión.
La campaña “Regale un Juguete en Navidad”, que suma ya 22 años generando sonrisas y recuerdos imborrables, se ha consolidado como una de las acciones solidarias más emblemáticas de EL HERALDO, tocando miles de corazones infantiles a lo largo de más de dos décadas.
“Qué gran alegría, como siempre, apoyar a EL HERALDO. De verdad, EL HERALDO, con su responsabilidad social, es un ejemplo para cualquier empresa hondureña”, expresó Morales, destacando el trabajo constante y solidario.
El director de proyectos resaltó que esta alianza va más allá de una entrega puntual, pues refleja valores compartidos como el amor por la sociedad, el respeto por el ambiente y el compromiso genuino con quienes más apoyo requieren.
“Hoy, regalando este pequeño detalle junto al gran equipo de EL HERALDO, compartimos la alegría con estos chicos que necesitan un poquito de apoyo. Estamos encantados de participar un año más”, agregó, con visible emoción.
Morales también envió un mensaje especial a la población hondureña, invitando a sumarse a este tipo de iniciativas solidarias que fortalecen el tejido social y construyen esperanza desde lo más simple: un juguete y una sonrisa.
“De parte de Reciclaje Diamante, les deseamos una feliz Navidad, pueblo hondureño. Sigamos siendo ciudadanos cinco estrellas, sigamos apoyando empresas cinco estrellas como EL HERALDO y seamos esos grandes ciudadanos para construir el país cinco estrellas con el que soñamos”, manifestó.
Para Reciclaje Diamante, el mayor premio no está en el reconocimiento público, sino en la reacción genuina de los niños al recibir un juguete nuevo, un gesto que se convierte en un recuerdo imborrable para toda la vida.
“¿Y cuál es el regalo para nosotros? Una sonrisa. Ese es el único y el más grande regalo que podemos recibir de los niños: esa pureza y esa nobleza reflejada en el rostro de un pequeño”, concluyó Morales, cerrando el mensaje con un deseo sincero de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todo el pueblo hondureño.