Reciclaje Diamante llena de sonrisas la Navidad con donación de juguetes

Tegucigalpa, Honduras.- La Navidad vuelve a encender la esperanza en los corazones más pequeños gracias a la campaña solidaria “Regale un Juguete en Navidad”, impulsada por EL HERALDO, una iniciativa que año tras año transforma la ilusión en sonrisas para niños en situación de calle y vulnerabilidad en la capital hondureña.

En esta época marcada por la alegría, la unión y el espíritu de dar, empresas socialmente responsables se suman a esta noble causa, demostrando que la solidaridad también construye país. Una de ellas es Reciclaje Diamante, que dijo presente con una significativa donación de juguetes.

Desde tempranas horas, el director de Proyectos de Reciclaje Diamante, Benito Morales, llegó a las oficinas de EL HERALDO cargado de juguetes, pero sobre todo de entusiasmo y compromiso, con el firme propósito de aportar a una Navidad más digna y feliz para los niños que más lo necesitan.

Cada juguete entregado representa más que un obsequio material; simboliza una oportunidad de soñar, de sentirse visto y de experimentar la magia navideña que muchos pequeños esperan durante todo el año con ilusión.

La campaña “Regale un Juguete en Navidad”, que suma ya 22 años generando sonrisas y recuerdos imborrables, se ha consolidado como una de las acciones solidarias más emblemáticas de EL HERALDO, tocando miles de corazones infantiles a lo largo de más de dos décadas.