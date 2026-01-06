  1. Inicio
Florinda Meza acusa a María Antonieta de las Nieves de "robarse" a La Chilindrina

Ante las acusaciones de Florinda Meza sobre un supuesto "soborno" para apropiarse de La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves responde

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 12:07
1 de 12

Declaraciones cruzadas, respuestas breves y recuerdos que permanecen abiertos delinean el nuevo capítulo de una relación fracturada desde hace décadas entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves.

 Foto: Archivo | Televisa
2 de 12

Esta vez el punto de partida fueron afirmaciones hechas por Meza, quien retomó la discusión sobre la autoría y registro de La Chilindrina, personaje nacido en el universo creativo de Roberto Gómez Bolaños.

 Foto: Archivo | Televisa
3 de 12

En sus palabras, de las Nieves habría incurrido en prácticas irregulares para apropiarse legalmente del personaje.

 Foto: Archivo | Televisa
4 de 12

“No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario... Después decía que, como nadie lo registraba, pues ella lo registró.”

 Foto: Instagram | @lachilindrina_oficial
5 de 12

Meza añadió que aquel episodio marcó un quiebre definitivo en el vínculo personal y profesional con Gómez Bolaños, al considerar que se trató de una traición irreparable.

 Foto: Instagram | @lachilindrina_oficial
6 de 12

“Roberto, desde que eso sucedió, se sintió traicionado. No la volvió a saludar nunca más. Él siempre dijo: ‘los personajes son como mis hijos’”, detalló.

 Foto: Archivo | Televisa
7 de 12

Consultada por la prensa sobre estas acusaciones, de las Nieves eligió un tono escueto y sin confrontación directa.

 Foto: Instagram | @lachilindrina_oficial
8 de 12

“Sin comentarios. A todos que les vaya muy bien y que sean muy felices”, expresó, evitando profundizar en el fondo del señalamiento.

 Foto: Instagram | @lachilindrina_oficial
9 de 12

En el mismo intercambio con medios, la actriz también se refirió a su estado de salud, luego de haber enfrentado complicaciones médicas durante un viaje reciente. Confirmó que ya se encuentra recuperada y con planes de retomar sus actividades artísticas.

 Foto: Instagram | @lachilindrina_oficial
10 de 12

Ante la posibilidad de un eventual acercamiento con Meza, de las Nieves no cerró la puerta, aunque dejó la situación en un plano hipotético.

 Foto: Archivo | Televisa
11 de 12

“La verdad no sé. Si se da, qué bueno que se dé. Sí me gustaría”, comentó, al tiempo que mencionó su relación cordial con otros integrantes del elenco original, como Édgar Vivar.

 Foto: Instagram | @lachilindrina_oficial
12 de 12

“Ahorita nos íbamos a reunir Edgar y yo, me dieron un homenaje y también se lo iban a dar a él, pero tuvo trabajo y no pudo ir”, señaló.

 Foto: Instagram | @lachilindrina_oficial
