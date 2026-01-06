Pepe Aguilar asegura que tiene una "carrera limpia" y que "los números no mienten"

Pepe Aguilar habló sobre su trayectoria en una reciente entrevista con The Editorial México, abordando su historia profesional y los valores que la han sostenido.
El cantante destacó que su recorrido artístico ha estado marcado por la constancia y la pasión, alejándose de cualquier intento de fama rápida o controversia.
“Mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio en todos los sentidos. Además, tengo muchas ganas de seguir, y no es por aferrado o por ego, sino porque realmente amo lo que hago”, afirmó Aguilar.
Hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe explicó que los principios de disciplina y respeto por el arte que recibió de su familia los ha transmitido a sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar.
Reconoció que, a pesar de su extenso tiempo en la música y los numerosos discos producidos, mantiene una perspectiva modesta sobre su influencia.
“Sí tengo mucho tiempo en esto, he producido mucha música y he grabado muchos discos; supongo que la historia que habla por sí sola, pero yo no me considero un gran referente. Aunque los números no mienten”.
Aguilar también reflexionó sobre el aprendizaje personal que considera central en su carrera.
“Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística. La fama, el dinero y el reconocimiento están de más, pues si no estás enfocado en tu proyecto te puedes perder en cualquier momento y el verdadero reto es a no hacerlo”, dijo.
Su declaración sobre la limpieza de su trayectoria llega en un contexto donde la familia Aguilar ha estado bajo el escrutinio mediático.
En parte por la polémica relación de su hija Ángela con el intérprete mexicano Christian Nodal.
Y como segundo punto, por el turbulento vínculo que mantiene con su hijo mayor Emiliano Aguilar.
El cantante de "Por mujeres como tú" nació en agosto de 1968 en Texas, pero luego se trasladó con su familia a Zacatecas, México.