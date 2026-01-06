  1. Inicio
Pepe Aguilar asegura que tiene una "carrera limpia" y que "los números no mienten"

El intérprete de "Por mujeres como tú" asegura que su carrera ha sido disciplinada y que sigue motivado por amor a lo que hace, no por ego

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 13:03
Pepe Aguilar asegura que tiene una carrera limpia y que los números no mienten
1 de 12

Pepe Aguilar habló sobre su trayectoria en una reciente entrevista con The Editorial México, abordando su historia profesional y los valores que la han sostenido.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
2 de 12

El cantante destacó que su recorrido artístico ha estado marcado por la constancia y la pasión, alejándose de cualquier intento de fama rápida o controversia.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
3 de 12

“Mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio en todos los sentidos. Además, tengo muchas ganas de seguir, y no es por aferrado o por ego, sino porque realmente amo lo que hago”, afirmó Aguilar.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
4 de 12

Hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe explicó que los principios de disciplina y respeto por el arte que recibió de su familia los ha transmitido a sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
5 de 12

Reconoció que, a pesar de su extenso tiempo en la música y los numerosos discos producidos, mantiene una perspectiva modesta sobre su influencia.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
6 de 12

“Sí tengo mucho tiempo en esto, he producido mucha música y he grabado muchos discos; supongo que la historia que habla por sí sola, pero yo no me considero un gran referente. Aunque los números no mienten”.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
7 de 12

Aguilar también reflexionó sobre el aprendizaje personal que considera central en su carrera.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
8 de 12

“Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística. La fama, el dinero y el reconocimiento están de más, pues si no estás enfocado en tu proyecto te puedes perder en cualquier momento y el verdadero reto es a no hacerlo”, dijo.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
9 de 12

Su declaración sobre la limpieza de su trayectoria llega en un contexto donde la familia Aguilar ha estado bajo el escrutinio mediático.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
10 de 12

En parte por la polémica relación de su hija Ángela con el intérprete mexicano Christian Nodal.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
11 de 12

Y como segundo punto, por el turbulento vínculo que mantiene con su hijo mayor Emiliano Aguilar.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
12 de 12

El cantante de "Por mujeres como tú" nació en agosto de 1968 en Texas, pero luego se trasladó con su familia a Zacatecas, México.

 Foto: Instagram | @pepeaguilar_oficial
