¿Presenciaste algún problema en las elecciones generales? Repórtalo aquí

Tegucigalpa, Honduras.- Las elecciones generales en Honduras iniciaron este domingo a las 7:00 de la mañana, sin embargo, ya hay algunos reportes ciudadanos con problemas en los centros de votación.

El proceso —que se realiza de manera simultánea en 5,744 centros de votación a nivel nacional— deja denuncias en varios departamentos, generando malestar en los más de 6.5 millones de hondureños llamados a votar.

EL HERALDO Plus, con la intención de documentar cada una de estos problemas, creó un formulario para que los hondureños puedan realizar sus denuncias.

El documento permitirá hacer un registro a nivel nacional, pero también servirá de guía para que las autoridades electorales puedan tomar las medidas necesarias en el proceso.

¿Quieres realizar una denuncia o reportar un problema en tu centro de votación? Ingresa al formulario y llena las respuestas. La información recopilada será de uso interno, no se divulgará datos personales.