¿Presenciaste algún problema en las elecciones generales? Repórtalo aquí

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Las <b>elecciones generales</b> en Honduras iniciaron este domingo a las 7:00 de la mañana, sin embargo, ya hay algunos reportes ciudadanos con problemas en los centros de votación.El proceso —que se realiza de manera simultánea en 5,744 centros de votación a nivel nacional— deja <b>denuncias</b> en varios departamentos, generando malestar en los más de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/municipios-honduras-mayor-carga-electoral-elecciones-2025-IP28363847" target="_blank">6.5 millones de hondureños llamados a votar.</a>EL HERALDO Plus, con la intención de documentar cada una de estos problemas, creó un formulario para que los hondureños puedan realizar sus denuncias.El documento permitirá hacer un registro a nivel nacional, pero también servirá de guía para que las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-expresidentes-iberoamericanos-alertan-amenazas-presion-militar-EO28374505" target="_blank">autoridades electorales</a> puedan tomar las medidas necesarias en el proceso. ¿Quieres realizar una denuncia o reportar un <b>problema</b> en tu centro de votación? Ingresa al formulario y llena las respuestas. La información recopilada será de uso interno, no se divulgará datos personales.