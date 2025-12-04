  1. Inicio
Hallan cadáver de un hombre en la carretera a Danlí

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, cuyo cuerpo fue encontrado tirado a la orilla de la calle que se encuentra en construcción

  • 04 de diciembre de 2025 a las 11:05
El cadáver estaba a la orilla de la carretera que conduce hacia el oriente de Honduras.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida a la orilla de la calle en el sector conocido como La Montañita, en la carretera que de la capital conduce hacia Danlí, El Paraíso, en el oriente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que estaba tirado a la orilla de la calle que se encuentra en construcción.

De acuerdo con la información preliminar, las personas que estaban limpiando la zona se encontraron con el cadáver del hombre y alertaron a las autoridades.

El cuerpo fue cubierto con un plástico negro por las autoridades de la Policía Nacional.

El equipo forense llegó unas horas después del hallazgo y realizaron las pesquisas en el lugar, para luego realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo hasta la morgue capitalina para realizar la respectiva identificación y autopsia de ley.

