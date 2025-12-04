Hallan cadáver de un hombre en la carretera a Danlí

Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida a la orilla de la calle en el sector conocido como La Montañita, en la carretera que de la capital conduce hacia Danlí, El Paraíso, en el oriente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que estaba tirado a la orilla de la calle que se encuentra en construcción.