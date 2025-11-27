Expresidentes iberoamericanos alertan sobre amenazas y presión militar en elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) lanzaron una advertencia ante la actual situación electoral en Honduras, señalando amenazas contra autoridades electorales, así como militarización e intervenciones del Estado en el proceso. En una carta firmada por el secretario general de Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, al menos 32 exjefes llaman a Honduras a mantenerse vigilantes ante lo que calificaron como “una nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en las Américas”. En el documento expresó la preocupación por amenazas dirigidas a distintos funcionarios electorales, así como por acusaciones en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El reclamo de IDEA ocurre en medio de denuncias concretas de "asedio institucional", por parte de la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, quienes han denunciado hostigamiento, presiones, bloqueos de sedes, e incluso allanamientos por parte del Ministerio Público, hechos que, según ellos, comprometen la transparencia del proceso. La preocupación se agrava ante la extensión del estado de excepción en el país, lo que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran una limitación directa a libertades fundamentales como la movilización, reunión y participación política. Los exmandatarios también advirtieron sobre interferencias en el proceso electoral atribuídas al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, lo que consideran un riesgo para las garantías democráticas y para la integridad del proceso.

Ante la serie de manchas en este proceso, IDEA exige transparencia, respeto por las instituciones y garantías para que los comicios se realicen de forma libre y sin intromisiones. "La Carta Democrática Interamericana, en efecto, no solo prescribe y obliga a “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”; igualmente dispone la responsabilidad internacional de cada Estado en cuanto a asegurar y “llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”, todo lo cual se encuentra bajo grave cuestionamiento, irrespetando la soberanía popular hondureña", concluye la misiva. Entre los firmantes están exmandatarios como José María Aznar (España), Óscar Arias (Costa Rica), Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón (México), Álvaro Uribe (Colombia) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).

