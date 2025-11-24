¿Por qué se dice que Honduras y China tienen una relación comercial asimétrico?

“Según cifras proporcionadas por el director de la ANDAH, durante 2024 se perdieron alrededor de 3,000 empleos directos y entre 12,000 y 15,000 empleos indirectos en el sector. Esto debido a la crisis que ha padecido el sector desde 2023, a raíz de la pérdida de facilidades comerciales en el mercado taiwanés, el bloqueo temporal impuesto por México, así como por los efectos del cambio climático”, cita el documento.Para Meléndez, esto evidencia cómo en los últimos años el discurso oficial en varios países de la región ha estado marcado por promesas desmesuradas, narrativas propagandísticas y un uso político–ideológico de la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/acuerdos-china-honduras-agricolas-pesca-bananas-PA26515138" target="_blank"> relación con Pekín</a> que no corresponde a los datos reales del comercio ni a los resultados observados en las economías nacionales.“Nuestra responsabilidad como centro de investigación es ofrecer información rigurosa en un contexto donde abundan mensajes simplificados o abiertamente engañosos. Vimos necesario documentar, con cifras verificables y análisis comparado, que las relaciones comerciales con China —cuando se construyen desde motivaciones político-ideológicas y no desde criterios económicos y de desarrollo— suelen generar costos significativos para los países centroamericanos”, expuso.Aclaró que en ningún momento buscan impedir que los países comercien con China ni otros actores, sino invitar a que esas decisiones se tomen con responsabilidad, con información de calidad y con una visión estratégica que priorice el bienestar de la población.