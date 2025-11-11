Ex altos oficiales de la Policía condenados en Estados Unidos salen de la cárcel

Tegucigalpa, Honduras.- Tres ex altos oficiales de la Policía Nacional condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas recuperaron su libertad este martes 11 de noviembre tras varios años de estar en prisión, luego de haber aceptado su culpabilidad, según reportes consultados por EL HERALDO Plus.

Los exmiembros de la Policía Nacional de Honduras son parte de un grupo de oficiales que cuando estaban en funciones acordaron proporcionar armas de fuego para la custodia de cargamentos de droga.

En las reuniones, los exagentes acordaron repartirse 100,000 dólares cada uno y solicitaron 200,000 dólares para sobornar a los subordinados.

Según el registro del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Carlos José Zavala Velásquez, quien llegó al rango de subcomisionado de Policía, recobró su libertad este martes 11 de noviembre, luego de haber sido condenado en junio de 2018 a 12 años de prisión.

El otro exoficial que estará en libertad a partir de este 11 de noviembre es Juan Manuel Ávila Meza, condenado a 12 años de prisión el 29 de marzo de 2021.

Pese a que los dos exagentes recibieron condenas de 12 años, ambos se vieron beneficiados con una reducción de la pena a pagar.

En la misma acusación figuraba el exoficial Mario Guillermo Mejía Vargas, quien fue testigo colaborador de la fiscalía de Nueva York en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio Hernández. Ambos fueron condenados por delitos de conspiración para traficar drogas y armas

El exoficial Ludwin Criss Zelaya Romero también está próximo a salir, según el BOP. El hondureño tiene fijada la fecha de liberación para el 3 de octubre de 2026.

Zelaya Romero fue condenado a 12 de años de prisión el 5 de abril de 2021. Durante su encierro apeló su sentencia y pidió clemencia ante el juez, argumentando que padecía problemas médicos.