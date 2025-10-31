Víctor Hugo Díaz, alias "El Rojo”, cumplió su condena y será deportado tras colaborar con EE UU

Tegucigalpa, Honduras .- El hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, cumplió su condena en Estados Unidos, a pesar del amplio historial de crímenes que admitió ante la justicia.

Tras confirmar el cumplimiento de la pena, el juez federal Kevin Castel ordenó el 30 de octubre de 2025 que la Fiscalía Federal y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos presenten sus alegaciones para proceder con su deportación hacia Guatemala, país desde el que fue extraditado en 2018.

La resolución judicial se emitió luego de que la defensa notificara que su cliente había completado su condena en el Centro de Detención del Condado de Hudson, en Nueva Jersey. El tribunal pidió a las autoridades coordinar la logística de su traslado desde ese recinto hasta el Aeropuerto Internacional de Newark (EWR), desde donde tomaría un vuelo directo hacia Ciudad de Guatemala.