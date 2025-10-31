Víctor Hugo Díaz, alias "El Rojo”, cumplió su condena y será deportado tras colaborar con EE UU

Tegucigalpa, Honduras .- El hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, cumplió su condena en Estados Unidos, a pesar del amplio historial de crímenes que admitió ante la justicia.
Tras confirmar el cumplimiento de la pena, el juez federal Kevin Castel ordenó el 30 de octubre de 2025 que la Fiscalía Federal y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos presenten sus alegaciones para proceder con su deportación hacia Guatemala, país desde el que fue extraditado en 2018.
La resolución judicial se emitió luego de que la defensa notificara que su cliente había completado su condena en el Centro de Detención del Condado de Hudson, en Nueva Jersey. El tribunal pidió a las autoridades coordinar la logística de su traslado desde ese recinto hasta el Aeropuerto Internacional de Newark (EWR), desde donde tomaría un vuelo directo hacia Ciudad de Guatemala.
El abogado Scott Kalisch, defensor de Díaz Morales, solicitó al juez Castel considerar la colaboración sustancial que su cliente brindó a las autoridades estadounidenses durante los juicios relacionados con el narcotráfico hondureño.
En un memorando presentado el 27 de septiembre de 2025, Kalisch afirmó que “El Rojo arriesgó todo para ayudar a desmantelar el narco-Estado que era Honduras”, al convertirse en testigo clave en el proceso contra el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.
Pese a la gravedad de sus delitos —entre ellos el tráfico de toneladas de cocaína, el financiamiento de campañas políticas y la admisión de su participación en al menos 18 asesinatos—, la cooperación de Díaz Morales con la justicia le permitió acceder a beneficios judiciales. Su testimonio fue determinante para que “Tony” Hernández recibiera cadena perpetua en 2019 y para revelar los vínculos entre el narcotráfico y altos funcionarios hondureños.
De acuerdo con el expediente judicial, la Oficina de Libertad Condicional había recomendado una condena de 30 años de prisión, pero no cadena perpetua. La defensa pidió al tribunal aplicar la disposición USSG 5K1.1, que permite una reducción de sentencia a quienes cooperen sustancialmente con el gobierno estadounidense.
Cumplida su pena, “El Rojo” permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles a la espera de su traslado. El juez Castel instruyó a las autoridades a resolver “a la mayor brevedad posible” las gestiones migratorias y de seguridad para su salida definitiva del territorio estadounidense.