Defensa de "El Rojo": "Arriesgó todo para desmantelar el narco-Estado en Honduras"

Nueva York, Estados Unidos.- El narcotraficante hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, quien en 2019 se declaró culpable de tráfico de drogas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aguarda su sentencia ante el juez federal Kevin Castel.

En un memorando de sentencia presentado el 27 de septiembre de 2025, la defensa de Díaz Morales reconoció que no hubo objeciones al Informe de Investigación Previo a la Sentencia (PSR) presentado por la Fiscalía.

Ese informe clasificó el caso en un nivel total de delitos 43, la calificación más alta dentro de las guías federales de sentencia en Estados Unidos.

En términos prácticos, un nivel 43 equivale a la pena máxima prevista, que normalmente es cadena perpetua.

Sin embargo, cuando se aplican factores como la cooperación con la justicia, el tribunal puede ajustar la pena hacia abajo.

En el caso de Díaz Morales, la recomendación inicial de la Oficina de Libertad Condicional fue una condena de 360 meses de prisión (30 años), pero no cadena perpetua.

Sin embargo, el abogado defensor, Scott Kalisch, solicitó al tribunal una reducción sustancial de la pena por la cooperación brindada por Díaz Morales durante los juicios del exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández.

Según el escrito, el acusado “arriesgó todo para ayudar a desmantelar el narco-Estado que era Honduras”, convirtiéndose en testigo clave en el juicio de "Tony" Hernández, condenado a cadena perpetua en 2019.

La Fiscalía, de hecho, pedirá al juez Castel que aplique la norma USSG 5K1.1, una disposición de las guías federales de sentencia que permite reducir significativamente la condena de un acusado que ha colaborado de manera sustancial con las autoridades.