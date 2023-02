Niegan petición de abogado de Tony Hernández para dejar de representarlo, tras denunciar insultos

“Carta de moción, presentada el 18 de enero de 2023 (ECF 510) y la solicitud ex parte del 8 de febrero de 2023 presentada bajo sello son negados”, concluyó la carta que fue firmada por el juez Kevin Castel.

“Este Tribunal concluye que no puede designar un abogado en virtud de la Ley de Justicia para investigar la posibilidad de presentar una moción bajo la sección 2255”, indicaba el documento

“El señor Hernández Alvarado pasó la mayor parte de su sentencia denunciando mi actuación. Sin embargo, no había motivo para pedir ser relevado en ese momento ya que no había asuntos pendientes ante el Tribunal y su apelación fue asignada a otro abogado a petición mía”, decía la carta de Brill enviada a Castel.

En un extenso documento, que consta de 103 páginas y al que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO, la Fiscalía estadounidense fijó su postura luego de que meses atrás, los dos capos impulsaran los recursos de apelación, alegando que no hubo suficientes pruebas en su contra para ser condenados.

“Las sentencias deben ser confirmadas”, señala la petición del fiscal de Nueva York, Damian Williams.

El exdiputado nacionalista “Tony” Hernández alegó en su apelación que debería haber suprimido la declaración que dio a los agentes de la DEA durante su arresto en noviembre de 2018, porque en el momento de su arresto estaba representado por un abogado y sugirió que quería hablar con ese abogado.

Pero el Tribunal de Distrito negó correctamente la supresión, porque encontró que Hernández les dijo a los agentes que no sabía si estaba representado, les informó inequívocamente que deseaba proceder, realizando una renuncia voluntaria y consciente de sus derechos. Hernández afirmó en la apelación que la Fiscalía hizo argumentos inadecuados durante su acusación.

“Estos argumentos, sin embargo, fueron respuestas razonables a los ataques desenfrenados de Hernández a la integridad de la evidencia. Y especialmente dado que él no se opuso a ninguno de estos argumentos antes del veredicto, no puede demostrar que el juez Castel cometió un error manifiesto al no sancionar de oficio a la Fiscalía o declarar un juicio nulo”, indica la petición de los fiscales.