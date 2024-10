Fabio Lobo sale en libertad supervisada tras nueve años de prisión en EUA

El pasado 19 de febrero de 2024 EL HERALDO conoció que Fabio Lobo no se encontraba bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos debido a que estaba en una prisión administrativa a raíz de su comparecencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Fabio Lobo fue condenado a 24 años tras declararse culpable de vínculos con el narcotráfico, no obstante, recibió una reducción en su condena por ser uno de los “testigos estrellas” de la Fiscalía de Estados Unidos durante el juicio contra el expresidente (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández.

Tras estas declaraciones, el expresidente Porfirio Lobo negó lo expresado por su hijo, con quien dijo no tener ninguna comunicación tras haber sido capturado en Haití en 2015.

Fabio Lobo: Para “no implicar a mi padre. Es difícil hablar de tu padre. Me sentenciaron a 24 años”.

Luego, Fabio reafirmó: “Cuando me declaré culpable, mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver con mis asuntos de drogas”.

17

Presuntamente, Los Cachiros pagaron millonarios sobornos a JOH a través de Fabio Lobo para financiar la campaña presidencial de 2013.

18

Uno de los sobornos fue entregado a un familiar no identificado de Juan Orlando y un segundo fue entregado personalmente a él por Fabio, según la Fiscalía.

19

En una oportunidad, de acuerdo a los documentos, Juan Orlando Hernández le dijo a Fabio Lobo que el entonces director de una agencia de inteligencia de defensa de Honduras, identificado como CC­8 (Juian Pachecho) podría proporcionarle información para evitar la interdicción de los envíos de drogas.

20

Pero al hacer el acercamiento, Pacheco no aceptó el trato y y suspendió la reunión que fue grabada por Los Cachiros, que para ese momento, ya colaboraban con la DEA.

21

Antes, al rededor de 2009, Lobo asistió a una cena en Tegucigalpa con Juan Orlando, Juan Antonio Hernández y un narcotraficante colombiano identificado como “El Cinco”, en la discutieron quién de ellos asumiría el costo de un avión cargado de cocaína que había sido incautado en Roatán, Islas de la Bahía.

22

Juan Orlando le dijo a Lobo que recibiría una llamada del extinto narcotraficante Pablo Amílcar Leva Cabrera, alias “El Sentado”, quien buscaba ayuda y contactos con un juez para liberar el avión incautado en Roatán.

23

“El Sentado” le dijo a Fabio Lobo “que el avión llevaba cocaína que pertenecía a Juan Orlando, ´Tony´ Hernández y otros narcotraficantes, y que el avión venía de Colombia”, no obstante no logró ayudarle porque se había enterado que el avión esta repleto de cocaína, indica el documento. No obstante, Juan Orlando le dijo a Lobo que fuera discreto con la información.

24

Durante el juicio, además, Fabio Lobo revelará que el cartel de los Valle también financiaron la campaña presidencial de Juan Orlando en la carrera por alcanzar la presidencia.

25

Asimismo, evidenciará conversaciones de sobornos para ayudar a facilitar el control del puerto marítimo de Cortés con fines de narcotráfico, así como el apoyo del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Juan Orlando.