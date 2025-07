Diputado Fabricio Sandoval recibe reclamos de supuesta tía en Valle: "Ya no más mentiras"

Amapala, Honduras.- Durante una concentración del partido Libertad y Refundación (Libre) celebrada este fin de semana en Amapala, una mujer que se identificó como tía del diputado Fabricio Sandoval habló en la actividad para reprocharle públicamente supuestos incumplimientos y “mentiras”.

Ante la congregación y dos micrófonos en mano, la señora —cuyo nombre no fue divulgado— dirigió sus palabras al legislador por el departamento de Valle para reclamarle por decirles mentiras.

“Quiero decirle, abogado Fabricio Sandoval, ya no más mentiras...Quiero que nos cumpla, abogado. Recuerde que yo soy su tía cuando por primera vez llegó a Amapala a pedir su voto....En todo este tiempo se olvidó de la tía y a mí me gusta ser transparente, precisa y concisa y hoy quiero decirle todo lo que llevo en mi corazón. Abogado Fabricio, quiero que no juguemos con la necesidad de las personas”, dijo la mujer de mediana edad, quien además se identificó como viuda.