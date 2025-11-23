Empresa que ganó contrato de pasaportes pagó boletos aéreos a funcionarios INM

Tegucigalpa, Honduras.- Sin que el contrato para la fabricación de las nuevas libretas de pasaporte electrónico haya sido autorizado por el Congreso Nacional, una comitiva del Instituto Nacional de Migración (INM), encabezada por su director ejecutivo, Wilson Paz, viajó a Eslovenia, en Europa Central, con los boletos de avión pagados por la empresa ganadora. El proceso para el suministro de 1.5 millones de libretas para pasaporte electrónico y 5,000 libretas para pasaporte oficial electrónico, comenzó desde octubre del año anterior, mediante la licitación pública internacional No. INM-LPI-001-2024. La resolución de la licitación No. 015-INM-2025 del Instituto Nacional de Migración de Honduras, con fecha del 2 de junio de 2025, estableció que la empresa ganadora del proceso fue Representaciones e Importaciones de Honduras S.A. (Reprimhsa), pese a que fue la que presentó la oferta más alta. Reprimhsa actúa como una intermediaria o representante nacional de la empresa, Servicios Gráficos y de Documentación (Cetis D.D.) de Eslovenia, especializada en impresión de documentos con seguridad, y es la misma que elabora las libretas vigentes. La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó, por medio de la solicitud de información pública, SOL-INM-703-2025, que esta empresa, pagó el viaje a una comitiva de tres funcionarios de Migración a Europa, el problema es que el contrato no estaba autorizado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Así lo deja establecido la misma institución en el memorándum No. 924-GAF-2025, con fecha 4 de noviembre de 2025, donde dieron respuesta a la solicitud de información presentada por el equipo de investigación de este medio de comunicación.

Al solicitar copia del contrato de la compra de las libretas, debido a que no está publicado en los portales de transparencia, las autoridades de Migración respondieron que "el suministro de libretas para pasaporte electrónico de la República de Honduras es un contrato plurianual, este se encuentra en proceso de autorización del Congreso Nacional". Según el artículo 13 de la Ley de Contratación de Estado, los compromisos plurianuales deben ser aprobados por el Poder Legislativo, especialmente cuando deban producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno y este no se ha hecho. El 29 de septiembre de 2025, el director ejecutivo del INM, Wilson Paz, informó que se encontraba en Eslovenia visitando la fábrica donde se imprimirán las 1.5 millones de libretas de pasaporte para Honduras.

Como un dato relevante, el funcionario resaltó que el documento de viaje contará con 15 medidas adicionales de seguridad, superando así las 80 medidas en total, situación que lo convierte en uno de los más seguros de la región, alabando las bondades del nuevo documento.

Pago de viáticos

Paz visitó a la empresa junto con la secretaria de Registro de Asuntos Migratorios, Marcia Elizabeth Sandoval Puerto, así como el gerente de Migración y Extranjería, Henry Omar Ortíz Cruz.

Los tres funcionarios permanecieron por un periodo de tiempo mayor a los siete días, quienes recibieron un pago de viáticos de 244,688.61 lempiras entre los tres, establecen los documentos en poder la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

La justificación de este pago está titulada como "viáticos otorgados a comisión en visita de supervisión para fabricación de libretas", se establece en un cuadro donde se detalla el monto otorgado a cada uno de los funcionarios. Paz, por un periodo de siete días en Eslovenia, recibió 87,479.35 lempiras, es decir, 12,066.12 lempiras diarios, establece el documento, igual cantidad fue recibida por el gerente de migración y extranjería. Mientras que a la secretaria de Registro de Asuntos Migratorios se le pagaron 69,729.91 lempiras de viáticos por la visita, es decir, 9,617.92 lempiras menos, por el mismo periodo de tiempo.

Sobre la compra de boletos aéreos, el INM justificó que "a la fecha no hay facturas correspondientes a compra de boletos aéreos, en vista de que la empresa adjudicada asume el costo de los boletos aéreos de la comisión que realizó la supervisión". Durante su visita a Eslovenia, Paz aseguró que, además de la innovación tecnológica, el pasaporte continuará presentando un diseño que refleja la cultura, el arte y las luchas históricas del pueblo hondureño, reafirmando la identidad nacional en cada una de sus páginas.

Las empresas

En el proceso de licitación pública internacional participaron 21 empresas de varios países del mundo, establece la resolución del INM, pero al final solo dos lograron ofertar: Reprimhsa y Formularios Standard S.A, especializadas en impresión de documentos. La empresa Reprimhsa, que fue la que presentó la oferta más alta, por 263.1 millones de lempiras fue la beneficiada con la contratación, contrario a Formularios Standard S.A, con 221 millones de lempiras, es decir, 42 millones menos.

La justificación para contratar a la empresa con el precio más alto fue porque Reprimhsa cumplió con todos los requerimientos establecidos en las bases de licitación, es decir, que incluye el cumplimiento de los aspectos legales, financieros y técnicos requeridos. La Comisión Evaluadora del INM advirtió que la propuesta económica más baja incumplió con los requerimientos legales establecidos en el pliego de condiciones, como el poder del representante legal.

Justificaron que, además, presentó copia fotostática del poder del representante legal, pero no la presentó autenticada, ni la auténtica del documento, como se había requerido en el oficio de subsanación y en las bases. En la representación de bienes no presentó la certificación de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), donde se acreditara ser agente, representante o distribuidor de los bienes ofertados. También falló en el registro de sociedad extranjera con representante en Honduras, porque no presentó el certificado de registro que lo acredite en el Registro Mercantil de Honduras. La decisión final de adjudicación se basó en el informe de la Comisión Evaluadora, ya que, dada la naturaleza estratégica y de seguridad nacional del proceso, se buscaba la oferta que garantizara el cumplimiento normativo y la protección de los intereses del Estado, cierra el documento.

Las libretas

Las autoridades de Migración con la empresa adjudicada ya tienen establecidas las fechas de entrega de las libretas de pasaporte por un periodo de dos años, establece la programación. El compromiso de la empresa ganadora es realizar la primera entrega a partir de marzo de 2026, después de adjudicado el contrato, luego siguen en los meses de mayo, julio, octubre, extendiéndose a febrero, junio y agosto de 2027.

Hasta el 4 de noviembre pasado, el INM tenía un inventario de 535,000 libretas de pasaporte electrónicas almacenadas en el Banco Central de Honduras (BCH), que de acuerdo al promedio de distribución se estima que su duración será hasta el tercer trimestre de 2026.