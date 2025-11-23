Empresa que ganó contrato de pasaportes pagó boletos aéreos a funcionarios INM

En el proceso de licitación pública internacional participaron 21 empresas de varios países del mundo, establece la resolución del INM, pero al final solo dos lograron ofertar: Reprimhsa y Formularios Standard S.A, especializadas en impresión de documentos.La empresa Reprimhsa, que fue la que presentó la oferta más alta,<b> </b>por<b> 263.1 millones de lempiras </b>fue la beneficiada con la contratación, contrario a Formularios Standard S.A, con 221 millones de lempiras, es decir, 42 millones menos.