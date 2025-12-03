  1. Inicio
Es un deepfake el video en el que Nasralla felicita a Nasry Asfura

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Un análisis visual, respaldado por herramientas de detección de IA, evidenció que la secuencia fue generada digitalmente

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, felicitando a Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional, por ganar las elecciones generales de 2025.

No obstante, se trata de un deepfake, es decir, un contenido manipulado mediante inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica mediante análisis visual y el uso de herramientas especializadas.

“Papi a la orden y salvador nasralla”, dice textualmente la descripción de una publicación en TikTok, visualizada más de 620,000 veces desde el 1 de diciembre de 2025.

Hasta el 3 de diciembre continúa el conteo de votos a nivel presidencial, de diputaciones y alcaldías, tras los comicios celebrados el domingo 30 de noviembre en Honduras. Salvador Nasralla y Nasry Asfura encabezan la contienda.

A las 11:00 de la mañana de este martes, Nasralla se mantiene en primer lugar con 1,021,318 votos, seguido por Asfura, quien suma 1,004,669 marcas. En tercer lugar se posiciona Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre), con 482,304 votos. Más atrás se encuentran Nelson Ávila, con 22,492, y Mario Rivera, de la Democracia Cristiana, con 4,471.

Fabricado con IA

Es falso el video en el que Nasralla felicita a Nasry Asfura por ganar las elecciones generales de 2025, como lo evidencia un rastreo en internet.

El análisis del video muestra varias inconsistencias visuales que suelen presentarse en contenidos generados con inteligencia artificial. En primer lugar la piel del rostro de Nasralla y Asfura luce uniforme y sin las variaciones naturales de textura, sombras típicas de una grabación real.

También se observan variaciones antinaturales en los ojos. En la secuencia, la dirección de la mirada cambian de manera abrupta, sin corresponder a un movimiento humano fluido. Además que no se presenta parpadeo en los políticos

Asimismo los labios adoptan posiciones que no coinciden con una emisión natural de sonido, un error típico en sistemas de generación audiovisual automática.

Además la bandera que aparece en la secuencia presenta bordes poco definidos y zonas que cambian de forma o nitidez, aparte de no pertenecer a Honduras, sino a Guatemala.

Del mismo modo, el contorno de la cara tanto de Nasralla como de Asfura presenta difuminaciones y bordes inestables, especialmente en áreas como el cabello y la mandíbula.

Además, el fondo del video se mantiene excesivamente estático y no muestra interacción natural, estas anomalías coinciden con patrones conocidos de videos generados o alterados mediante inteligencia artificial.

Al examinar la secuencia a través de la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido creado con IA, se obtuvo una puntuación de 99.99% de probabilidad de tratarse de un contenido creado digitalmente.

Este puntaje, según su escala, representa una altísima probabilidad de que se trata de un deepfake.

En conclusión, el video que muestra a Salvador Nasralla felicitando a Nasry Asfura por un supuesto triunfo electoral es falso. Se trata de un deepfake, un video generado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica.

