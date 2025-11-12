En más de L10,000 aumentó el salario del fiscal general Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general Johel Zelaya y el fiscal adjunto Marcio Cabañas Cadillo recibieron incrementos salariales mayores un poco más a 10,000 lempiras mensuales, respectivamente, durante 2025, según los registros publicados en el Portal Único de Transparencia del Ministerio Público.

Los datos examinados por EL HERALDO Plus, extraídos del apartado de Remuneración de Empleados, muestran las subidas salariales de Zelaya y Cabañas Cadillo.

En ambos casos, el aumento superó los 10,000 mensuales, aunque en mayo el beneficiado fue mayor gracias a la retroactividad del incremento.

Zelaya comenzó el 2025 con un salario bruto de 179,238 lempiras, cifra que se mantuvo sin variaciones entre enero y abril. En mayo, su sueldo ascendió a los 200,746 lempiras (21,508 lempiras más que en enero).

Entre junio y septiembre, el pago bajó: el fiscal general percibió un salario bruto de 189,992 lempiras. Aún así, este monto significó 10,754 lempiras más comparado al salario que registró a inicio de año.

En octubre, su ingreso bruto alcanzó 379,984 lempiras, el monto más elevado del período. Esta cifra, que duplica a su salario actual, corresponde al bono anual de vacaciones, informó a este equipo el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio Público.

Cabe mencionar que la presidenta Xiomara Castro instruyó al inicio de su mandato que ningún funcionario debía percibir un salario superior al suyo, fijado en 137,800 lempiras mensuales.

Sin embargo, esa disposición no se aplica al Ministerio Público, un ente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, que define internamente su régimen salarial.

Con este último ajuste, Zelaya acumula ya un aumento de casi 20,000 lempiras desde que asumió la titularidad del Ministerio Público en noviembre de 2024.

En 2024, EL HERALDO informó sobre dos aumentos previos: el primero en enero, cuando Zelaya pasó de 167,103 a 177,903 lempiras. Así como en 2025, en mayo de 2024 el sueldo fue mayor: 187,773 lempiras.