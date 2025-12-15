Nada que entienden de democracia estos de Libre, ¿verdad usted?

MAMO. En Brasil, por mucho menos que el “golpe de Siguatepeque”, está en el mamo Bolsonaro. Esa orden que le dieron a Nerón es un golpe de Estado aquí y en la China. ¿Y Johelito?

CARPA. “Xiomara no se va”, gritaron, al igual que en la carpa del Infop, “Aldana no se va”. ¿Qué entenderán estos orates de Libre por democracia? ¿Para qué puercas creerán que hay elecciones cada cuatro años?

2009. ¿Qué estará pagando Honduras con Mel Zelaya? Otra vez tiene el país dado vuelta, igual o peor que en 2009, y todo por su terquedad de quedarse a la brava en el poder. Hasta Evo aceptó el veredicto del pueblo boliviano.

CORVAS. Grave esa denuncia de Ana Paola Hall sobre amenazas de muerte contra ella y su hija, mientras Cossette alerta de presiones políticas para que el CNE doble las corvas ante Libre y su aliado Salvita.

GRINCH. Bueno, pero por más que el Grinch Zelaya, la Grincha Moncada y la Chayo catracha le quieren amargar la Navidad a los hondureños, la “people” anda feliz por todas partes, celebrando.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

ATIC. Un agente de la ATIC ha confirmado que sí están las órdenes de captura contra Cossette y Ana Paola, y que solo están esperando el momento oportuno para enchacharlas.

TROMPO. Lo que pasa, dice el agente, es que el fiscal títere del Grinch Zelaya “está azorrado por la presión de los gringos” y no se quiere echar ese trompo a la uña.

JULIA. En el PL crece el malestar y hasta el repudio contra la Chayo catracha y, “me dicen Julia” lamenta en un X que “es increíble lo que Iroshka Elvir está haciendo con el PLH”, y que esto solo confirma que “Trump no se equivocó al decir que Salvador tenía nexos con Mel y el comunismo”.

VIENEN. Vale que el Pollo Contreras ya dijo que vienen expulsiones de todos aquellos liberales que se han aliado con Mel. Y lo mismo pasará en el PN. ¡Y que viva el bipartidismo, hijos del maíz!

OPONEN. Nerón e Iroshka insisten en torpedear el escrutinio especial. Todavía no arranca porque la esposa de Salvita mandó a gente de Libre y del PN al conteo -de los aliados de Aldana- y los liberales auténticos se oponen.

VIAJE. Ahora resulta que la Sheinbaum le financió la campaña a Libre, como lo ha denunciado ayer un exembajador de México en Cuba. ¿Por eso habrá sido el viaje?

FRAUDE. ¿Vieron la gritada que le dieron a la tal Isis Cuéllar los mismos refundidores allá en Sigua? Ni ellos la pasan y así la volvieron a zampar de diputada a puro fraude. ¿Verdad, JJC?