¿Control o efectividad? Una decena de funcionarios con doble o triple cargo

Valladares lamentó que esto refleja que no tienen confianza en nadie y, peor aún, que “nadie hace nada” para que las instituciones sean funcionales porque “los proyectos no se terminan. Es una calamidad”.

“La corrupción es estructural, se gasta el dinero del presupuesto general de la República, se gasta el dinero del pueblo hondureño, solo hay una fuente del dinero del pueblo hondureño, que es el tributo... Y cuando se gasta el dinero de esa forma y desvía el dinero de esa forma, entonces no llega educación, no llega salud, no llega desarrollo a proyectos de desarrollo humano”, denunció Erazo

Para los analistas, el que los funcionarios sean puestos en cargos ad honoren (sin retribución alguna) solo significa que no recibirán un salario, pero sí otros beneficios.

“Podrán no tener un sueldo nominal, pero generalmente gozan de dietas y de gastos de representación. Que al final, si lo sumas y miras tú cuánto es en gastos de representación y en dietas y en pago por asistencia de sesiones, sacan más que un pago mensual”, condenó Erazo.

Esta opinión también fue compartida por Valladares, quien recalcó que una de las técnicas más usadas son los gastos de representación.

“Y eso ocurre en el Congreso y ocurre también en las Secretarías de Estado. Los gastos de representación son una manera de evadir el impuesto sobre la renta, porque como son gastos de representación no se consideran salarios... cualquier funcionario tiene gastos de representación o viáticos, y los viáticos se les adjudican y nunca viajan”, señaló Valladares.

Puso de ejemplo el caso de un funcionario que gana 60,000 lempiras, pero en viáticos suma entre 15,000 o 20,000 más, es decir, que al final del mes recibe casi 80 mil lempiras, pero ese 25% no tiene que justificarlo.

“Eso es inmoral porque no puede ser. Imagínese usted que, por ejemplo, los que son médicos tienen su tarea en el Congreso. El Congreso es una función de 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted no debería estar descansando como diputado. Usted no debería tener tiempo libre. Y sin embargo, se dice que los médicos que deben ocupar un puesto en el Congreso tienen derecho al doble salario. Eso es inmoral. Eso no debería ser así”, puntualizó el analista.