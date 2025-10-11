Nuevo pasaporte hondureño tendrán 80 medidas de seguridad

“Desde inicios de este año lanzamos la licitación para imprimir nuevamente 1.5 millones de libretas”, explicó.

El director del INM, Wilson Paz, informó que la compra responde a la disminución de las existencias actuales, que solo alcanzaban para un par de meses, pero con esto garantizan la disponibilidad del documento en los próximos años y, además, mantienen los estándares internacionales de seguridad que caracterizan al pasaporte hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció la adquisición de 1.5 millones de libretas de pasaportes que tendrán 15 nuevas medidas de seguridad.​​​​​​

El proceso fue adjudicado a la empresa eslovena Cetis, la misma que elaboró las libretas vigentes, reconocida mundialmente por su tecnología en documentos de identificación.

Paz indicó que viajó recientemente a Eslovenia para firmar el nuevo modelo de pasaporte, el cual mantendrá el diseño actual aprobado por la presidenta Xiomara Castro, pero incorporará 15 medidas adicionales de seguridad, elevando el total a más de 80 elementos.

Entre ellos se incluyen relieves, tonalidades especiales y códigos invisibles que solo los expertos en Migración pueden identificar.

“El nuevo pasaporte representa nuestra historia, cultura y luchas como pueblo, pero sobre todo refuerza la seguridad del documento. Este es uno de los pasaportes más tecnológicos y seguros del mundo”, afirmó el funcionario.

Recordó además que el año pasado el pasaporte hondureño recibió un reconocimiento internacional en Chile como el más seguro de Latinoamérica dentro de la categoría de documentos electrónicos.

Según Paz, los 1.5 millones de libretas podrían cubrir la demanda por los próximos dos o tres años, considerando que la mayoría de los hondureños ya cuentan con su pasaporte vigente.

“En casi cuatro años de gobierno hemos emitido unas 2.4 millones de libretas. Estimamos cerrar el periodo con 2.8 millones”, detalló.

El funcionario precisó que la inversión total supera los 200 millones de lempiras. Agregó que, pese al costo creciente de producción, no se han incrementado los precios al público, los pasaportes se mantienen a 35 dólares por cinco años y 50 dólares por diez años.

El nuevo lote mantendrá el color azul tradicional de los pasaportes centroamericanos, desmintiendo rumores sobre un supuesto cambio de tonalidad. “Todos los países de la región comparten el mismo modelo y diseño base, así que eso no varía”, aclaró.

De acuerdo con el director del INM, el primer lote de las nuevas libretas se recibirá a finales de este año, tras una revisión técnica realizada en la planta de producción.

Durante esa inspección, se corrigieron detalles y errores que en el pasado afectaron la calidad del documento. “Por ejemplo, en el pasaporte anterior, la palabra ‘corriente’ estaba escrita con una sola ‘r’. Ahora verificamos cada página antes de autorizar la impresión”, relató.