Repudio y condena por decisión de Redondo de bloquear renuncia de Nasralla

Pasadas las 12:00 am del jueves, Redondo leyó: “En uso de mis facultades constitucionales no puedo someter al pleno ni dar trámite a esta solicitud porque es violentar la Constitución, violentar los artículos petros, y no voy a apoyar directa o indirectamente ningún tipo de reelección presidencial, ya que incurre en el delito imprescriptible y no voy a someter a los congresistas de poder del Estado a una acción que acarrea responsabilidad”.

Mientras tanto, la esposa de Nasralla y la diputada Iroshka Elvir le gritaba a Redondo “sos cobarde, estás sentado ahí por Salvador, malagradecido”.

A las 12:12 de la medianoche, Redondo consumió un atropello más contra la democracia.

Para los abogados constitucionalistas, la determinación de Redondo es arbitraria porque el artículo 205, numeral 12 de la Constitución de la República establece que es el pleno el encargado de “recibir la promesa constitucional al presidente y designados a la presidencia (...) y permitir o no su renuncia”.

“Me parece absurdo y ridículo todo lo que leyó Luis Redondo, eso es un abuso porque él no es el dueño del Congreso Nacional. La culpa es de él que todo lo que le dan lo lee”, aseguró el constitucionalista Juan Carlos Barrientos.

Ante la postura de Redondo, desde la bancada de Libre predicaron lo contrario a las prácticas del presidente.

Ramón Barrios explicó que “es al pleno de diputados en el hemiciclo legislativo a quien le corresponde admitir o no su renuncia”.

“En relación con las inhabilidades como consecuencia de su renuncia, es el Consejo Nacional Electoral quien tendrá competencia para determinar su inscripción o no, como candidato a un puesto de elección popular”, agregó.

“La máxima autoridad del Poder Legislativo es el pleno. Hoy Redondo usurpó las funciones del pleno del Congreso, de la Sala Constitucional y del Consejo Nacional Electoral”, reprochó, por su parte, el diputado de Libre, Jorge Cálix.

Luis Redondo, para no tramitar la renuncia del designado, se aferró a los artículos 235 y 239 de la Constitución en concordancia con el artículo 374 que establece que “la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y en su defecto, los designados a la Presidencia de la República (artículo 235 de la Constitución). Y, El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado”.

Para los expertos el yerro de Redondo fue tomar en cuenta -en su análisis- que Nasralla ejerció la Presidencia, pero en la realidad eso no sucedió.

“Salvador no tiene ningún impedimento, ya que él nunca ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo y eso es conocido en Honduras. Además, está cumpliendo con los seis meses que establece la ley para dejar la carga establecida en el artículo 240 de la Constitución”, expuso el analista Leonardo Pineda.

Rafael Jerez, abogado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) explicó que “Redondo se aferró a criterios sobre reelección indefinida que no aplican, pero desarrolló asuntos sobre restricciones a los derechos políticos”.